Соболенко — о платье для US Open: чувствую себя как Барби

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко поделилась мнением о своём наряде, в котором выступает на US Open.

«Я не смогла подогнать его под себя, но они всегда спрашивают наше мнение о том, что нам присылают, и о том, что делают для новых коллекций.

По этому платью я могу сказать, что нас услышали. Платье очень удобное, уникальное, и я очень рада, что меня выбрали для этого уникального образа.

Я чувствую себя как Барби. Может, не Барби. Может быть, Карби (смеётся). Классное платье. Мне очень нравится», – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Белорусская теннисистка без проблем вышла в третий круг Открытого чемпионата США – 2023. За выход в 1/8 финала US Open Соболенко сразится с 62-й ракеткой мира, 22-летней француженкой Кларой Бюрель.