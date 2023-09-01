Соболенко — о платье для US Open: чувствую себя как Барби
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Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко поделилась мнением о своём наряде, в котором выступает на US Open.
«Я не смогла подогнать его под себя, но они всегда спрашивают наше мнение о том, что нам присылают, и о том, что делают для новых коллекций.
По этому платью я могу сказать, что нас услышали. Платье очень удобное, уникальное, и я очень рада, что меня выбрали для этого уникального образа.
Я чувствую себя как Барби. Может, не Барби. Может быть, Карби (смеётся). Классное платье. Мне очень нравится», – сказала Соболенко на пресс-конференции.
Белорусская теннисистка без проблем вышла в третий круг Открытого чемпионата США – 2023. За выход в 1/8 финала US Open Соболенко сразится с 62-й ракеткой мира, 22-летней француженкой Кларой Бюрель.
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