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Свёнтек вышла в 4-й круг US Open — 2023, отдав лишь гейм

Свёнтек вышла в 4-й круг US Open — 2023, отдав лишь гейм
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Первая ракетка мира, 22-летняя теннисистка из Польши Ига Свёнтек уверенно вышла в четвёртый круг US Open – 2023.

В матче третьего круга Свёнтек со счётом 6:0, 6:1 обыграла представительницу Словении 145-ю ракетку мира Каю Юван. Встреча теннисисток продлилась 49 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем круге на US Open Свёнтек встретится с победительницей пары Елена Остапенко (Латвия) – Бернарда Пера (США).

US Open (ж). 3-й круг
01 сентября 2023, пятница. 20:25 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Кая Юван
145
Словения
Кая Юван
К. Юван

Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартовал 28 августа и завершится 9 сентября. Действующей его победительницей является польская теннисистка Ига Свёнтек.

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