Свёнтек вышла в 4-й круг US Open — 2023, отдав лишь гейм

Первая ракетка мира, 22-летняя теннисистка из Польши Ига Свёнтек уверенно вышла в четвёртый круг US Open – 2023.
В матче третьего круга Свёнтек со счётом 6:0, 6:1 обыграла представительницу Словении 145-ю ракетку мира Каю Юван. Встреча теннисисток продлилась 49 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В следующем круге на US Open Свёнтек встретится с победительницей пары Елена Остапенко (Латвия) – Бернарда Пера (США).
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Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартовал 28 августа и завершится 9 сентября. Действующей его победительницей является польская теннисистка Ига Свёнтек.
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