Сафиуллин проиграл во втором круге US Open в мужском парном разряде
Поделиться
Казахстанец Андрей Голубев и россиянин Роман Сафиуллин проиграли в матче второго круга Открытого чемпионата США – 2023 в мужском парном разряде шестым сеяным индийцу Рохану Бопанне и австралийцу Мэттью Эбдену — 3:6, 3:6. Встреча состоялась на седьмом корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и продолжалась 1 час 4 минуты.
Голубев и Сафиуллин выполнили три эйса, допустили три двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта. Их соперники два раза подавали навылет, допустили четыре ошибки на подаче и реализовали три из семи брейк-пойнтов. Всего Голубев и Сафиуллин выиграли в матче 48 очков, а Бопанна и Эбден — 63.
Сафиуллин был последним представителем России в мужском парном разряде на US Open – 2023.
Комментарии
- 2 сентября 2023
-
01:51
-
01:27
-
01:00
-
00:44
-
00:34
-
00:02
- 1 сентября 2023
-
23:00
-
22:47
-
22:02
-
21:45
-
21:40
-
21:16
-
20:48
-
19:24
-
18:28
-
17:54
-
16:50
-
16:41
-
16:37
-
16:30
-
16:19
-
16:06
-
15:53
-
15:42
-
15:20
-
15:04
-
14:56
-
14:43
-
14:29
-
14:14
-
14:10
-
13:50
-
13:35
-
13:34
-
13:10
Партнерский контент