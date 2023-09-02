Сафиуллин проиграл во втором круге US Open в мужском парном разряде

Казахстанец Андрей Голубев и россиянин Роман Сафиуллин проиграли в матче второго круга Открытого чемпионата США – 2023 в мужском парном разряде шестым сеяным индийцу Рохану Бопанне и австралийцу Мэттью Эбдену — 3:6, 3:6. Встреча состоялась на седьмом корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и продолжалась 1 час 4 минуты.

Голубев и Сафиуллин выполнили три эйса, допустили три двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта. Их соперники два раза подавали навылет, допустили четыре ошибки на подаче и реализовали три из семи брейк-пойнтов. Всего Голубев и Сафиуллин выиграли в матче 48 очков, а Бопанна и Эбден — 63.

Сафиуллин был последним представителем России в мужском парном разряде на US Open – 2023.