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Сафиуллин проиграл во втором круге US Open в мужском парном разряде

Сафиуллин проиграл во втором круге US Open в мужском парном разряде
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Казахстанец Андрей Голубев и россиянин Роман Сафиуллин проиграли в матче второго круга Открытого чемпионата США – 2023 в мужском парном разряде шестым сеяным индийцу Рохану Бопанне и австралийцу Мэттью Эбдену — 3:6, 3:6. Встреча состоялась на седьмом корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и продолжалась 1 час 4 минуты.

Голубев и Сафиуллин выполнили три эйса, допустили три двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта. Их соперники два раза подавали навылет, допустили четыре ошибки на подаче и реализовали три из семи брейк-пойнтов. Всего Голубев и Сафиуллин выиграли в матче 48 очков, а Бопанна и Эбден — 63.

Сафиуллин был последним представителем России в мужском парном разряде на US Open – 2023.

US Open — парный разряд (м). 2-й круг
01 сентября 2023, пятница. 20:10 МСК
Андрей Голубев
Казахстан
Андрей Голубев
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
А. Голубев Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Рохан Бопанна
Индия
Рохан Бопанна
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
Р. Бопанна М. Эбден
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