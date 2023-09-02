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Остапенко — о Свёнтек: нелегко быть первой — все хотят тебя обыграть. Я этим воспользуюсь

Остапенко — о Свёнтек: нелегко быть первой — все хотят тебя обыграть. Я этим воспользуюсь
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21-я ракетка мира 26-летняя теннисистка из Латвии Елена Остапенко высказалась о предстоящей встрече с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2023.

«Ига играет довольно стабильно. Она выигрывает много матчей. Нелегко быть первой ракеткой мира, потому что все хотят тебя обыграть. Вероятно, я этим воспользуюсь. Я буду просто играть в свой теннис и больше концентрироваться на себе. Конечно, это будет трудный матч. С другой стороны, мне нечего терять и я уже в четвёртом круге. Думаю, это будет хорошая встреча. Иногда легче играть, когда ты не фаворит. Фавориты ощущают немного больше давления, потому что все ждут от них победы. Теперь я смогу играть свободно. Здорово быть в четвёртом круге, я просто буду этим наслаждаться», — сказала Остапенко на пресс-конференции.

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