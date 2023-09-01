Свёнтек — о звании первой ракетки мира: мне надо научиться больше этому радоваться

22-летняя теннисистка из Польши Ига Свёнтек рассказала о своём отношении к званию первой ракетки мира.

«Если честно, мне надо научиться больше этому радоваться. На той неделе обсуждала это с Роджером. Лучший подход – принять это и гордиться своими результатами», – сказала Свёнтек на корте сразу после матча.

В матче третьего круга US Open – 2023 польская теннисистка со счётом 6:0, 6:1 обыграла представительницу Словении 145-ю ракетку мира Каю Юван.

В следующем круге Свёнтек встретится с победительницей пары Елена Остапенко (Латвия) – Бернарда Пера (США).

Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартовал 28 августа и завершится 9 сентября. Действующей его победительницей является польская теннисистка Ига Свёнтек.