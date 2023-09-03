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Даниил Медведев в трёх сетах переиграл Себастьяна Баэса и вышел в четвёртый круг US Open

Даниил Медведев в трёх сетах переиграл Себастьяна Баэса и вышел в четвёртый круг US Open
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Завершился матч в рамках третьего круга Открытого чемпионата США, в которой встретились российский теннисист Даниил Медведев (третья ракетка мира) и аргентинец Себастьян Баэс (32-я ракетка мира). Матч закончился победой Медведева со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6).

Продолжительность встречи составила 2 часа и 34 минуты. Во время третьего сета, когда Медведев уступал 2:5, матч был прерван из-за дождя. Теннисисты продолжали выступать под закрытой крышей и Даниил смог совершить камбэк. Россиянин отметился 11 подачами навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал шесть из девять заработанных брейк-пойнтов (67%).

В следующем круге Медведев встретится с австралийцем Алексом де Минором (12-я ракетка мира).

US Open (м). 3-й круг
03 сентября 2023, воскресенье. 05:50 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 8
2 		2 6 6
             
Себастьян Баэс
32
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
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