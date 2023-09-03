Даже дождь на стороне Медведева! Россиянин в полвторого ночи вышел в 4-й круг US Open

В ночь со 2 на 3 сентября мск на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке закончились матчи третьего круга. В одной из игр, вынесенных на вечер по местному времени, принимал участие чемпион US Open 2021 года, третья ракетка мира Даниил Медведев. Во втором раунде у Медведева выдался неожиданно непростой матч с малоизвестным австралийцем Кристофером О'Коннеллом. Россиянин по ходу встречи скандалил с публикой, в шутку вызывал врача, но всё же добился победы 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2 за 3 часа 4 минуты. Игра закончилась в час ночи по местному времени. Но перед третьим кругом у Даниила был полноценный день отдыха, так что можно было надеяться, что это не повлияло на его готовность к новой битве.

Соперником Медведева по матчу 1/16 финала стал 22-летний аргентинский теннисист Себастьян Баэс — ранее соперники не пересекались на корте. Прямо сейчас Баэс демонстрирует лучший теннис в карьере. Перед US Open он выиграл два турнира подряд, причём на разных покрытиях — нечасто такое случается! Сперва аргентинец завоевал трофей на грунте в Кицбюэле, а затем оказался лучше всех на харде в Уинстон-Сейлеме. Таким образом, перед матчем с Даниилом Себастьян шёл на серии из 12 побед, если учесть ещё два выигранных матча на US Open, в которых ему противостояли хорват Борна Чорич (27) и бразильский квалифаер Фелипе Мелигени.

Перед матчем одни эксперты предсказывали, что у Медведева не возникнет никаких трудностей в игре с Баэсом. Среди них был заслуженный тренер России Владимир Камельзон. «Медведев очень уверенно начал US Open. У меня нет никаких сомнений, что он обыграет Баэса и выйдет в 1/8. Даня нашёл свою игру и правильный ритм. Это не может не радовать. У меня есть оптимистический настрой на эту игровую неделю. Ему повезло с сеткой. У Дани есть всё для того, чтобы удачно выступить на этом «Большом шлеме». В сегодняшнем матче с аргентинцем у Медведева проблем быть точно не должно. Но в любом случае нужно выходить и показывать свой лучший теннис», — сказал Камельзон в интервью «Чемпионату».

А четырёхкратная чемпионка ТБШ в парном разряде и в миксте Елена Веснина и вовсе советовала Даниилу экономить силы в преддверии возможного полуфинала с Карлосом Алькарасом. «Для Даниила очень важно не потратить много сил с Баэсом и в следующих матчах. Соперники до полуфинала ему точно по силам. По сетке он идёт на Алькараса. Это будет тяжелейший полуфинал. Даниилу необходимо сохранить максимальное количество сил к этой игре. Карлос сейчас просто превосходен, он уверенно идёт к титулу. Остановить испанца будет невероятно сложно», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

Даниил Медведев играет на US Open — 2023 Фото: Mike Stobe / Getty Images

Другие же проявляли чуть бóльшую сдержанность в оценках. «С Баэсом будет очень интересный матч. У него сейчас хорошая беспроигрышная серия, недавно он выиграл турнир, поэтому он будет очень уверенным в своих силах. Медведеву нужно очень цепко играть. Думаю, это будет первый серьёзный матч для Даниила на US Open. Но всё будет зависеть именно от него», — цитирует двукратного чемпиона ТБШ в миксте Андрея Ольховского ТАСС.

А заслуженный тренер России Виктор Янчук предрёк Медведеву потерю сета. «Думаю, у Медведева будут трудности в матче с Баэсом, но он их преодолеет. Класс у Даниила высокий. Придётся провозиться. Думаю, будет четыре сета. Но класс у него есть, настрой боевой. Мастерство Даниила и стабильность игры более высокие и убедительные, чем у соперника», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Начался матч не совсем по сценарию Медведева, которому уже во втором гейме после своих ошибок пришлось отыгрывать двойной брейк-пойнт. Однако россиянин включил подачу и не позволил сопернику добыть преимущество — 1:1. После этого Даниил взял инициативу в свои руки и выиграл следующие три гейма, причём два из них — на чужой подаче. В этот отрезок Баэс, подавая, выиграл лишь очко. На приёме он действовал чуть успешнее и, затянув оппонента в долгие розыгрыши, даже отыграл один брейк, сократив отставание до 2:4. Но большего добиться не смог. Медведев оформил третий брейк подряд, после чего, сделав два эйса за гейм, подал на сет — 6:2 за 40 минут.

Вторую партию Медведев провёл ещё увереннее, чем первую. Из первых шести геймов россиянин выиграл пять, причём дважды ему удалось сделать брейк под ноль. Более того, он и вовсе мог выдать сопернику «баранку», но в третьем гейме Баэс спас два брейк-пойнта. При 5:1 в пользу Даниила Себастьян подал под ноль, но уже в следующем гейме россиянин оформил победу в сете — 6:2 за 41 минуту.

В начале третьего сета Медведев сбавил обороты, и первый брейк удался Баэсу. В четвёртом гейме россиянин после серии ошибок подарил оппоненту 0:40 на своей подаче, два брейк-пойнта отыграл, а вот третий не смог — 3:1 в пользу аргентинца. В длинном шестом гейме (восемь раз было «ровно») Даниил едва снова не проиграл свою подачу, но спас все четыре брейк-пойнта. В этом же гейме он допустил две двойные ошибки — и после второй неудачи пожаловался судье на шум с трибун, который мешал ему.

Даниил Медведев играет с Себастьяном Баэсом в третьем круге US Open — 2023 Фото: Matthew Stockman / Getty Images

А после того, как Баэс под ноль взял свой гейм и счёт стал 5:2 в его пользу, Медведев взял медицинский перерыв. В это же время начал накрапывать дождь, и россиянин дал понять судье, что не будет играть в таких условиях. Вскоре матч решили приостановить, чтобы закрыть крышу. Даниил запросил туалетный перерыв, но ему отказали — это разрешается только между сетами.

Тем не менее 10-минутная пауза явно пошла на пользу Медведеву, который из 2:5 смог сделать 5:5, вернув брейк в девятом гейме — не только благодаря ошибкам соперника, но и за счёт активных действий на брейк-пойнте. А в 10-м гейме россиянин начал с 40:0 на подаче, затем едва не растерял всё, но спас сетбол! После этого теннисисты взяли ещё по гейму на подаче и принялись готовиться к тай-брейку. В нём Даниил после 6:3 упустил тройной матчбол, но затем всё же дожал соперника, сделав эйс на матчболе (всего их оказалось 11) и не дав оппоненту затащить игру в четвёртый сет, — 6:2, 6:2, 7:6 (8:6) за 2 часа 34 минуты. Матч закончился в полвторого ночи по местному времени.

Вот так Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В четвёртом круге US Open он сразится с австралийцем Алексом де Минором (13), который разгромил чилийца Николаса Харри (23) — 6:1, 6:3, 6:2. Даниил совсем недавно играл с де Минором, в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто, и тогда уступил 13-й ракетке мира — 6:7 (7:9), 5:7. Хотя в личном противостоянии перевес на стороне россиянина: 4-2.

Ранее Андрей Рублёв (8) также вышел в четвёртый раунд, победив француза Артура Риндеркнеша — 3:6, 6:3, 6:1, 7:5. Его следующий соперник — британец Джек Дрэйпер. Больше россиян в мужской сетке US Open не осталось.

US Open — 2023 завершится 10 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».