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Видеообзор поражения Екатерины Александровой от Маркеты Вондроушовой в матче US Open

Видеообзор поражения Екатерины Александровой от Маркеты Вондроушовой в матче US Open
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В матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2023 20-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой (9-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу чешской спортсменки.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA.

Продолжительность встречи составила 57 минут. За это время чешка успела совершить один эйс, допустить три двойные ошибки и реализовать шесть из восьми заработанных брейк-пойнтов (75%). В свою очередь, Александрова не исполнила ни одной подачи навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух возможных (100%).

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