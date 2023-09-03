Видеообзор поражения Екатерины Александровой от Маркеты Вондроушовой в матче US Open
Поделиться
В матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2023 20-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой (9-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу чешской спортсменки.
«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.
Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA.
Продолжительность встречи составила 57 минут. За это время чешка успела совершить один эйс, допустить три двойные ошибки и реализовать шесть из восьми заработанных брейк-пойнтов (75%). В свою очередь, Александрова не исполнила ни одной подачи навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух возможных (100%).
Комментарии
- 3 сентября 2023
-
09:42
-
09:30
-
09:27
-
09:18
-
09:00
-
08:30
-
08:02
-
07:31
-
06:10
-
05:26
-
05:02
-
04:47
-
03:58
-
03:36
-
03:25
-
03:02
-
02:47
-
01:52
-
01:10
-
00:59
-
00:50
-
00:32
-
00:15
-
00:15
- 2 сентября 2023
-
23:52
-
23:38
-
22:55
-
22:51
-
22:30
-
22:25
-
22:14
-
21:59
-
21:38
-
21:28
-
21:17
Партнерский контент