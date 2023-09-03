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Синнер сфотографировался с фанатами в костюмах морковок

Синнер сфотографировался с фанатами в костюмах морковок
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Шестая ракетка мира итальянец Янник Синнер сделал фотографию со своими фанатами в костюмах морковок.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео момента.

Синнер вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В матче третьего круга он обыграл представителя Швейцарии Стэна Вавринку со счётом 6:3, 2:6, 6:4, 6:2.

За выход в четвертьфинал турнира Синнер будет бороться с теннисистом из Германии Александром Зверевым, который в третьем круге обыграл Григора Димитрова из Болгарии.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.

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