Синнер сфотографировался с фанатами в костюмах морковок

Шестая ракетка мира итальянец Янник Синнер сделал фотографию со своими фанатами в костюмах морковок.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео момента.

Синнер вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В матче третьего круга он обыграл представителя Швейцарии Стэна Вавринку со счётом 6:3, 2:6, 6:4, 6:2.

За выход в четвертьфинал турнира Синнер будет бороться с теннисистом из Германии Александром Зверевым, который в третьем круге обыграл Григора Димитрова из Болгарии.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.