Бен Шелтон переиграл Томми Пола и вышел в четвертьфинал US Open
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Завершился матч в рамках четвёртого круга Открытого чемпионата США, в котором встретились американский теннисист Бен Шелтон (47-я ракетка мира) и соотечественник Томми Пол (14-я ракетка мира). Матч закончился победой Шелтона со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 6:4.
Продолжительность встречи составила 2 часа и 49 минут. Шелтон отметился 16 подачами навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал шесть из восьми заработанных брейк-пойнтов (75%). На счету Пола шесть эйсов, восемь двойных ошибок и 3 брейк-пойнта из 14.
В следующем круге Шелтон встретится с победителем пары Ринки Хидзиката (Австралия) – Фрэнсис Тиафо (США).
US Open (м). 4-й круг
03 сентября 2023, воскресенье. 19:15 МСК
14
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
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|3
|6
|4
|
|6
|4
|6
47
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартовал 28 августа и завершится 10 сентября.
Комментарии
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