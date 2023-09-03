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Бен Шелтон переиграл Томми Пола и вышел в четвертьфинал US Open

Бен Шелтон переиграл Томми Пола и вышел в четвертьфинал US Open
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Завершился матч в рамках четвёртого круга Открытого чемпионата США, в котором встретились американский теннисист Бен Шелтон (47-я ракетка мира) и соотечественник Томми Пол (14-я ракетка мира). Матч закончился победой Шелтона со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 49 минут. Шелтон отметился 16 подачами навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал шесть из восьми заработанных брейк-пойнтов (75%). На счету Пола шесть эйсов, восемь двойных ошибок и 3 брейк-пойнта из 14.

В следующем круге Шелтон встретится с победителем пары Ринки Хидзиката (Австралия) – Фрэнсис Тиафо (США).

US Open (м). 4-й круг
03 сентября 2023, воскресенье. 19:15 МСК
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		3 6 4
6 		6 4 6
             
Бен Шелтон
47
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартовал 28 августа и завершится 10 сентября.

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