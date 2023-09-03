Бен Шелтон переиграл Томми Пола и вышел в четвертьфинал US Open

Завершился матч в рамках четвёртого круга Открытого чемпионата США, в котором встретились американский теннисист Бен Шелтон (47-я ракетка мира) и соотечественник Томми Пол (14-я ракетка мира). Матч закончился победой Шелтона со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 49 минут. Шелтон отметился 16 подачами навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал шесть из восьми заработанных брейк-пойнтов (75%). На счету Пола шесть эйсов, восемь двойных ошибок и 3 брейк-пойнта из 14.

В следующем круге Шелтон встретится с победителем пары Ринки Хидзиката (Австралия) – Фрэнсис Тиафо (США).

Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартовал 28 августа и завершится 10 сентября.