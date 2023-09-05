US Open — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 8-го игрового дня
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Сегодня, 5 сентября, начнётся четвертьфинал Открытого чемпионата США. Игры будут проходить в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на стадионе «Артур Эш Стэдиум».
В 20:30 мск состоится матч Тейлор Фритц (США) — Новак Джокович (Сербия). На 3:30 мск запланирована встреча двух американцев — Фрэнсиса Тиафо и Бена Шелтона.
Финал Открытого чемпионата США должен состояться 10 сентября. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас. В финале прошлогоднего турнира он победил норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. Россиянин Даниил Медведев выигрывал соревнование в 2021 году, победив в финальном матче Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
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