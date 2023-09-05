Ольховский высказался о победе Медведева над де Минором в 1/8 финала US Open

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал выход Даниила Медведева в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

«Даниил тем и хорош, что может прибавить, когда нужно — класс позволяет. В этом матче была надёжность. Он проиграл первый сет, но второй, третий и четвёртый сыграл надёжно, в своей манере и очень достойно», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В матче 1/8 финала Открытого чемпионата США Медведев со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 обыграл представителя Австралии Алекса де Минора. Общая продолжительность матча составила 2 часа 39 минут. За выход в полуфинал турнира «Большого шлема» Медведев сразится с соотечественником Андреем Рублёвым.