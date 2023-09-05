Кто победит в российском четвертьфинале US Open — 2023?

6 сентября в четвертьфинале US Open встретятся два российских теннисиста — Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Время начала поединка будет назначено позднее.

Предлагаем пройти опрос об исходе матча.

Теннисисты встречались друг с другом семь раз, сейчас счёт 5:2 в пользу Медведева. Последний раз в личном противостоянии спортсмены играли друг с другом в финале хардового турнира в Дубае.

В 1/8 финала Медведев обыграл австралийца Алекса де Минора, а Рублёв оказался сильнее британца Джека Дрэйпера. Победитель предстоящего матча в полуфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии Карлос Алькарас — Александр Зверев.

Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартовал 28 августа и завершится в воскресенье, 10 сентября.