«В четвертьфинале мы не будем друзьями». Медведев – о битве с Рублёвым

Даниил Медведев, несмотря на некоторые трудности с дыханием – в первом сете ему пришлось вызывать врача, справился с неудобным для себя Алексом де Минором в четырёх сетах и вышел в четвертьфинал US Open, где его уже ждёт Андрей Рублёв. После матча Медведев рассказал, как смог перевернуть ход матча, помог ли ему ингалятор, как он смотрит теннис на пиратских сайтах (потому что нет другого выбора) и что ждёт от встречи с Рублёвым.

«Через два дня друзьями мы не будем»

— Довольны своей игрой на данный момент?

— 100%, особенно сегодня, больше, чем в предыдущих матчах. Жёсткий матч, потому что условия были жёсткими. Очень большая влажность, тяжело. Ещё на тренировке, за четыре часа до матча понял – боже мой, будет тяжко. Всем сегодня здесь будет тяжко.

Кто-то лучше переносит жару, кто-то хуже. Я не самым лучшим образом, но в то же время мне кажется, что довольно неплохо с ней справлялся. Смог повысить свой уровень, последние три сета были потрясающими, так что я очень рад. Надеюсь, и дальше смогу так же играть.

— Твинер был частью переломного момента. Довольны, что смогли справится с его лучшим теннисом?

— Этот матч принёс удовлетворение, потому что последние два раза он меня обыгрывал. Это были равные матчи, но он хорошо играл. Сегодня в первом сете казалось, что он вообще не промахивается, в отличие от меня. Даже если я попадал, он всё равно играл на потрясающем уровне. Я думал – вау, да он меня просто уничтожает.

Поэтому счёт был таким. Всегда приятно перевернуть такой матч, это придаёт уверенности на следующие матчи.

Я редко делаю твинеры, которые попадают. С Баэсом сделал один и почти выиграл очко. Я не большой фанат твинеров, даже на тренировках делаю их больше шутки ради. Но для него сегодня была хорошая возможность. Я немного не успевал и просто сделал его. Выиграл, зрители захлопали. В следующем гейме я снова взял потрясающее очко, такое заводит. Здорово, что сделал это в таком непростом моменте.

— У вас были великолепные матчи с Андреем. Расскажите о ваших взаимоотношениях.

— Мы очень близкие друзья, у нас прекрасные отношения. Даже если на корте у нас бывают большие битвы, в жизни нам это не мешает. Мы очень близки, у нас много общих интересов и всё такое.

Здорово, когда у тебя есть такой друг в туре, потому что бывает нелегко. Перелёты, перелёты, перелёты. Здорово иметь такого друга. Больше нечего добавить, но на корте мы оба хотим выиграть. Через два дня [в четвертьфинале] друзьями мы не будем.

— Вы сделали Андрея крёстным вашей дочери. Это было лёгкое решение?

— Если честно, да, потому что мы очень близки. Не хочу называть его лучшим другом, потому что у меня много лучших друзей. Но мы очень близки. Он очень добрый и религиозный, это важно для крёстного отца. Поэтому решение было лёгким.

«У меня были реальные проблемы с дыханием. Не уверен, что ингалятор сработал»

— За счёт чего удалось перевернуть матч? Алекс сказал, что у него «ушли» ноги.

— Приятно это слышать (улыбается).

— У вас были проблемы с дыханием? Вам дали ингалятор.

— Да, только не думаю, что это сработало, потому что я не знаю, как им пользоваться. Не думаю, что он сработал, но не уверен. В начале матча было очень тяжело дышать. До этого не знал, что так можно. У меня были реальные проблемы с дыханием, так что не буду об этом шутить, как пару дней назад. Буду его использовать.

Помог ли ингалятор? Не уверен, что он сработал. Но ладно, неважно. Мне весь матч было тяжело. Кажется, я никогда не менял столько футболок и полотенец за матч. Алекс – один из топ-5 самых физически сильных ребят в туре, уверен, он в жизни немало матчей выиграл в пяти сетах и всё такое. И даже ему было непросто. Я подумал – ему тяжело, мне тяжело. Погнали.

Поворотным моментом стала вторая подача, я очень хорошо на ней подавал до самого конца. Это позволило немного расслабиться на своей подаче, а на его подаче я смог периодически оказывать на него больше давления, и матч перевернулся.

— Реально подготовиться к влажности?

— Не думаю, что реально. Я думал об этом в первом сете, когда мне было тяжелее, чем сопернику. Чувствую, что я много работаю. Не хочу сравнивать себя с другими теннисистами, говорю только о себе. Мне кажется, на тренировках я пашу как проклятый.

На юге Франции летом ужасная жара. Перед «Шлемами» мы проводим специальные тренировки, по три-четыре часа, я на них много бегаю, много отбиваю мяч и всё такое. Иногда тяжело, иногда попроще.

В первом сете я ужасно себя чувствовал, хотя делал всё это. И думал – почему у меня ощущение, что кто-то так не делает, но нормально себя чувствует? А потом увидел, что ему тоже нелегко. Ладно, нам обоим тяжело, значит, надо принять это как данность.

Материалы по теме Вудбридж раскритиковал Медведева за поведение в матче с де Минором

«По телевизору матчи не посмотреть, только на пиратских сайтах. Нет выбора»

— Завтра Шелтон играет с Тиафо, потом Новак с Тейлором. Будете смотреть?

— Забавно, я ждал этого вопроса, потому что во многих отелях сейчас Spectrum и по телевизору больше не посмотреть. Не знаю, легально или нет, но мне надо придумать, как посмотреть, потому что по телевизору не смогу. Только на пиратских сайтах, выбора-то нет.

Иногда хочется посмотреть, а что делать – на телефоне включить? Я смотрел Джоковича против Джере до полтретьего, потом уже надо было ложиться. Наверное, буду смотреть на телефоне, если они не слишком поздно будут играть.

Скажу ещё про Томми, Тэйлора и Фрэнсиса. Приятно видеть трёх американцев так высоко в рейтинге. Отличные ребята, из одного поколения, здорово играют. Бен смог обыграть Томми, так что ещё он. Будет отличная атмосфера, отличный матч, по крайней мере, один американец выйдет в полуфинал.

— Вы сосредоточены на US Open, но снова квалифицировались на Итоговый турнир ATP. Хорошо решить этот вопрос так рано?

— Тяжело сказать, потому что после Рима уже понимал, что должен туда попасть. Приятно, что теперь всё официально. Можно остаться дома и всё равно поехать в Турин, мне там близко. Будет приятная поездка.

Приятно, что так рано туда прошёл. Наверное, вместе с Карлосом и Новаком. Кажется, я только во второй раз так быстро квалифицировался. Не помню, прошёл ли я уже, когда обыгрывал здесь Новака. Неважно. Рад, что вышел туда в пятый или шестой раз подряд. Надеюсь, не в последний.

«Людям кажется — боже мой, он снова ругается с трибунами! Это не так»

— В прошлых матчах вы говорили о том, как зрители шумят между первой и второй подачами. Вам это не нравится, сбивает с ритма?

— Это очень раздражает, особенно меня. Кто-то отбивает мяч 10, 15 раз, иногда шесть. Я обычно – два или три. Если в этот момент кто-то закричит, те, кто отбивает шесть-семь раз, могут просто переделать. А меня это сбивает с ритма.

Об этом я говорил после матча. Не знаю, почему раньше было не так, потому что сегодня я тоже играл с австралийцем вечером, на этом же стадионе. Мне неважно, за меня больше болели или за Алекса, зрители сами решают, за кого болеть.

Но сегодня всё было очень уважительно. Кажется, никто не кричал и не хлопал между первой и второй подачами. Потрясающе вот так играть. Иногда бывает так, иногда по-другому. Надо выигрывать, несмотря ни на что. Просто немного тяжелее, когда кричат между первой и второй подачами.

Если однажды правила изменятся, я больше не буду с этим спорить, потому что это правило. Сейчас по правилам так делать нельзя. Если кто-то так делает дважды, я прошу его вывести. Так нельзя, это правило.

— У вас интересные взаимоотношения с болельщиками в Нью-Йорке. Вы не боитесь показать им, когда они вас бесят. В плане результатов это ваш лучший «Шлем». Что такого в Нью-Йорке, что здесь вы показываете свой лучший теннис?

— Во-первых, потрясающая энергетика трибун. Вы выхватываете из контекста, даже сейчас людям кажется – боже мой, он снова ругается с трибунами. Это не так. В этом году у меня потрясающие отношения с трибунами. Просто бывает 5-10 человек, которые пытаются сбить тебя между первой и второй подачами. Сегодня этого не было.

В целом отношения отличные с финала 2019 года. Для меня это один из лучших турниров в плане зрителей, всегда очень рад сюда возвращаться. Корт хорошо мне подходит. Даже если в этом году мне казалось, что он слишком медленный, пока я здорово играю и отлично себя чувствую. Корт мне подходит. И мячи обычно подходят, даже если кажется, что они тяжелее. Надеюсь, я ещё не раз смогу показать такую игру на US Open.