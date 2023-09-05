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Остапенко пожаловалась на расписание после поражения от Гауфф

Остапенко пожаловалась на расписание после поражения от Гауфф
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко, обыгравшая в четвёртом круге US Open — 2023 действующую победительницу турнира Игу Свёнтек, пожаловалась на расписание турнира после поражения в четвертьфинале от американки Кори Гауфф. По словам Остапенко, после тяжёлого матча она была уверена, что сыграет в вечерней сессии турнира, и была неприятно удивлена, увидев расписание.

«Я чувствую, что так и не восстановилась, я вернулась в отель в два часа ночи, а когда ложишься спать в пять или шесть часов утра, нужна пара дней на восстановление», — заявила Остапенко на пресс-конференции, заметив, что график Гауфф был удобнее.

Елена Остапенко родилась 8 июня 1997 года, у неё шесть титулов в женском одиночном разряде, и она занимает 21-ю строчку в рейтинге WTA.

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