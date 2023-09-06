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Мухова впервые в карьере пробилась в полуфинал US Open, где сыграет с Гауфф

Мухова впервые в карьере пробилась в полуфинал US Open, где сыграет с Гауфф
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Чешская теннисистка Каролина Мухова, десятая ракетка мира, вышла в полуфинал хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче 1/4 финала US Open Мухова нанесла поражение 30-й ракетке мира, представительнице Румынии Соране Кырсте со счётом 6:0, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

Мухова шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из 11 брейк-пойнтов. Кырстя не выполнила ни одного эйса, сделала одну двойную ошибку и взяла реализовала один брейк-пойнт из 11.

Выход в 1/2 финала — лучшее на данный момент достижение Муховой на US Open: ранее спортсменка максимум доходила до 1/8 финала (2020)

В полуфинальном матче Открытого чемпионата США Каролина Мухова сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Онс Жабер.

US Open (ж). 1/4 финала
06 сентября 2023, среда. 02:15 МСК
Сорана Кырстя
30
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Каролина Мухова
10
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
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