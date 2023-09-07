«Сыграл на свой рейтинг». Рублёв — о поражении в матче с Медведевым на US Open
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после поражения в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2023 с соотечественником Даниилом Медведевым высказался о своём положении в мировом рейтинге.
«Не знаю, приближаюсь ли я к топ-игрокам, если честно. Какой у меня сейчас рейтинг – восьмой, седьмой? В общем, я сыграл на свой рейтинг, трижды в этом году входил в число лучших восьми игроков на турнирах. Так что я подтверждаю свой рейтинг на данный момент. Посмотрим, как сложится заключительная часть сезона», — сказал Рублёв на пресс-конференции.
Напомним, за выход в финал Открытого чемпионата США Медведев сразится с первой ракеткой мира представителем Испании Карлосом Алькарасом.
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