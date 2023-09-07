Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

US Open — 2023, Медведев обыграл Рублёва в четвертьфинале, как это было, вызовы врача на корт, на кого вышел Даниил

Медведев — в полуфинале US Open! Рублёв опять не смог сломать главное проклятие в жизни
Сергей Емельянов
Медведев — в полуфинале US Open!
Аудио-версия:
Комментарии
За девять попыток Андрей так и не покорил четвертьфинал ТБШ.

До начала четвертьфинальных разборок в основных сетках одиночного разряда заключительного в сезоне турнира «Большого шлема» оставалось всего двое представителей России. Это 27-летний Даниил Медведев и 25-летний Андрей Рублёв. В матчах четвёртого круга лучшие теннисисты России успешно прошли через четырёхсетовые противостояния. Сначала Рублёв одолел британца Джека Дрэйпера (6:3, 3:6, 6:3, 6:4), а затем Медведев одержал волевую победу над австралийцем Алексом де Минором (2:6, 6:4, 6:1, 6:2). Таким образом, в матче за выход в полуфинал US Open два друга и соотечественника должны были сразиться между собой.

Важность сегодняшнего противостояния с ментальной точки зрения для Андрея было сложно переоценить, ведь нынешний четвертьфинал стал для него уже восьмым на турнирах «Большого шлема». И перед матчем с Медведевым в активе Рублёва не было ни одной победы. В этом году Андрей добирался до аналогичной стадии ТБШ на Открытом чемпионате Австралии и на Уимблдоне, где в обоих случаях неизменно уступал сербскому рекордсмену Новаку Джоковичу. В Мельбурне россиянин без шансов проиграл в трёх сетах, а в Лондоне сделал шаг вперёд и сыграл намного лучше, но всё равно оказался слабее – только тогда уже в четырёх партиях.

Материалы по теме
Против лома. Джокович вырвал победу у Рублёва в четвертьфинале «Шлема» и огорчил свою дочь
Против лома. Джокович вырвал победу у Рублёва в четвертьфинале «Шлема» и огорчил свою дочь

Теперь же Рублёв угодил на Медведева, который сегодня играл за выход в свой четвёртый полуфинал на самом успешном ТБШ в карьере. В 2021-м Даниил взял в Нью-Йорке титул, в 2019-м играл в финале, а в 2020-м оступился на стадии полуфинала. Перед началом матча счёт личных встреч во взрослом теннисе фиксировал довольно убедительное преимущество Даниила – 5-2, а с учётом челленджера в Будапеште в 2016 году — 6-2.

Медведев долго не отдавал Рублёву ни сета, уверенно обыгрывая его на всех соревнованиях, включая US Open — 2020 и Australian Open — 2021 — кстати, там они также встречались как раз на четвертьфинальной стадии. Однако в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати летом 2021 года Андрей взял верх — 2:6, 6:3, 6:3. Затем Рублёв выиграл ещё на тай-брейке третьей партии в групповом раунде Итогового чемпионата ATP — 2022, но в их последней встрече — в финале Дубая-2023 — снова уверенно победил Медведев — 6:2, 6:2. Интересно, что все предыдущие поединки между ними также состоялись на харде.

Материалы по теме
«В четвертьфинале мы не будем друзьями». Медведев – о битве с Рублёвым
«В четвертьфинале мы не будем друзьями». Медведев – о битве с Рублёвым

Стартовые геймы прошли под диктовку Рублёва, который намного увереннее вошёл в игру. Из первых 13 розыгрышей в матче Андрей выиграл 12, что принесло ему лидерство в сете с одним брейком – 3:0. Но Медведеву потребовалось совсем немного времени, чтобы собраться, полноценно войти в матч и очень оперативно ликвидировать отставание в счёте – 3:3.

Развязка партии наступила в девятом гейме, в котором Даниил сделал ещё один брейк. После потери своей подачи Андрей недовольно высказал претензии судье на вышке британцу Джеймсу Кеотавонгу, говоря, что у него всего две секунды осталось на подачу после затяжного розыгрыша, хотя он только-только полотенце взять успел. Считает Рублёв, что излишне рано запустил арбитр отсчёт 25 секунд, положенных на выполнение подачи.

«Минуту длился розыгрыш, дошёл до полотенца – осталось две секунды. Невероятно…» — жаловался на повышенных тонах Рублёв.

Материалы по теме
Андрей Рублёв накричал на судью по ходу матча с Медведевым в четвертьфинале US Open

Тем временем Медведев заработанным шансом воспользовался на все 100% и не позволил соотечественнику возродить интригу в сете – 6:4 в пользу Даниила. После очень уверенного начала матча в исполнении Рублёва шесть из семи последних геймов сета остались уже за Медведевым — причём борьбы внутри геймов практически не было, даже до 40:40 ни разу не дошли теннисисты.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Sarah Stier/Getty Images

В начале второго сета расстроенный Рублёв сразу же потерял подачу, но очень быстро пришёл в себя и на время вернулся в игру. Впрочем, стоит заметить, что в этом очень сильно помогли Андрею и нервы его соперника. В концовке следующего гейма Даниил допустил две двойные ошибки подряд, буквально вложив в руки соотечественника обратный брейк. Подобная неприятность вывела Медведева из себя. 27-летний россиянин начал срываться, эмоционировать, что привело его к новым локальным неудачам. Рублёв выиграл ещё два гейма подряд и повёл с брейком – 3:1.

US Open (м). 1/4 финала
06 сентября 2023, среда. 21:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		3 4
             
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Игра продолжала развиваться волнами, словно мы наблюдали женский теннис, где в большинстве матчей сделанный брейк мало что значит. Как и в первом сете, зацепиться за полученное преимущество у Рублёва не получилось. Он тут же провалил гейм на подаче, и ещё через несколько минут счёт вновь сравнялся – 3:3.

В седьмом гейме два россиянина выдали несколько затяжных розыгрышей, в большинстве из которых стабильнее и надёжнее оказывался Даниил. На брейк-пойнте Андрей сорвал бэкхенд в перестрелке на задней линии, благодаря чему Медведев пятый раз в матче забрал подачу соотечественника – 4:3 в пользу Даниила.

Материалы по теме
«Умоляю вмешаться!» Австралийцы раздувают скандал из-за поведения Медведева на US Open
«Умоляю вмешаться!» Австралийцы раздувают скандал из-за поведения Медведева на US Open

После выигранного Медведевым гейма на корте появился врач. Не первый раз в ходе турнира у него возникли проблемы с дыханием. Доктор дала россиянину подышать из ингалятора, после чего матч возобновился.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Mike Stobe/Getty Images

Но ни проблемы с дыханием, ни усилия Рублёва не помешали Даниилу довести сет до победного для него завершения. Решающий момент в партии произошёл в восьмом гейме, в котором у Андрея было три возможности для совершения брейка. Однако Медведев отыграл сначала двойной, а затем ещё и одинарный брейк-пойнт и не дал Рублёву вернуться в сет. А ещё одного шанса для совершения брейка Андрею уже не представилось – роскошный обводящий удар по линии через коридор навылет на очередном своём брейк-пойнте принёс Медведеву выигранный сет на чужой подаче – 6:3.

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Al Bello/Getty Images

При счёте 0-2 теперь уже Андрей взял сумку и отправился в подтрибунное помещение, чтобы придумать разгадку, как сломать своё четвертьфинальное проклятие на «Шлемах» и заодно прервать феноменальную статистическую закономерность Медведева на US Open. После выигрыша первого сета на американском «Шлеме» Даниил за карьеру выиграл 25 матчей из 25. А сейчас он вёл даже с комфортным преимуществом в две партии.

Материалы по теме
Медведев заставил американцев ликовать от восторга! Видео его удара разошлось по Сети
Видео
Медведев заставил американцев ликовать от восторга! Видео его удара разошлось по Сети

По устоявшейся традиции, вернувшись на корт, Рублёв пытался сразу же повести с брейком, как он делал в первых двух партиях. Но в этот раз Медведев отыграл брейк-пойнт, не дав Андрею захватить инициативу в сете. В планы Даниила совсем не входило затягивание матча в условиях той жары, которая установилась в начале сентября в Нью-Йорке. А вот Рублёв изо всех сил пытался зайти на суперкамбэк.

Пожалуй, именно в этот момент оба теннисиста демонстрировали наиболее интересный теннис за всю встречу. Третий гейм продолжался больше 10 минут, став одним из самых затяжных в матче. У Рублёва было несколько брейк-пойнтов, и на последнем из них Даниил всё-таки дрогнул. Уже не первый раз в ходе матча Медведев сделал двойную на брейковом мяче, выпустив соотечественника вперёд в сете – 2:1 в пользу Рублёва.

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Во второй раз в матче Даниил прибегнул к вызову на корт врача, и всё по той же причине, что и 50 минутами ранее. Примечательно, что тут между российским спортсменом и арбитром на вышке произошло явное словесное недопонимание. Кеотавонг не смог разобрать слово doctor и подумал, что Медведев произносил слово water, требуя воды.

«Я же просил доктора. Д-О-К-Т-О-Р. Я сказал «доктор». Кричал «доктор». Три раза», – сетовал недовольный россиянин.

В итоге врач таки вышла на корт и снова дала россиянину ингалятор. На этом месте Рублёв в очередной раз быстро потерял с таким трудом заработанное преимущество. Третий раз в матче Андрей расстался со сделанным брейком всего через несколько минут после его совершения. Вот только, в отличие от двух предыдущих сетов, на сей раз Рублёв смог сделать ещё один брейк, в результате чего он снова оказался впереди в партии – 3:2.

Материалы по теме
Медведев в трёх сетах обыграл Рублёва и пробился в полуфинал US Open! LIVE!
Live
Медведев в трёх сетах обыграл Рублёва и пробился в полуфинал US Open! LIVE!

«Однажды игрок умрёт, и они всё увидят», – теперь Медведев был недоволен погодными условиями, в которых проводился четвертьфинальный поединок. Жара и повышенная влажность продолжали мешать обоим нашим спортсменам демонстрировать свои лучшие навыки. Но Даниил, как с ним очень часто бывает, после выплеска всех накопившихся негативных эмоций резко добавил: он легко забрал подачу Рублёва, вновь восстановив равенство в сете – 4:4.

В следующем гейме Даниил немного заспешил, пытаясь завершать комбинации в один-два удара. На этой волне у Рублёва даже был один брейк-пойнт, но все ключевые розыгрыши остались за Медведевым – он повёл 5:4, оказавшись на расстоянии вытянутой руки от завершения встречи. Следом Даниил буквально вцепился в гейм на приёме, собрал ошибки соперника, добавил в концовке и с пятого матчбола поставил точку в этом четвертьфинале – 6:4, 6:3, 6:4. Заключительный гейм продолжался 16 минут и стал настоящим украшением всей встречи.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Четвёртый раз в карьере 27-летний россиянин добрался до полуфинала US Open, где сыграет с победителем матча между Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым. В случае победы испанца над немцем Даниил получит возможность взять реванш за поражение на аналогичной стадии последнего Уимблдона. Для Рублёва же выступление в Нью-Йорке завершено. Он так и не смог прервать главное проклятье в теннисной жизни, девятый раз подряд проиграв в четвертьфинале ТБШ. После четвертьфинала на US Open Рублёв стал первым теннисистом в Открытой эре, который проиграл свои первые девять матчей в четвертьфиналах мэйджоров. Новой возможности для прерывания этой серии Андрею придётся ждать до следующего теннисного сезона.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android