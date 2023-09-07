Медведев — в полуфинале US Open! Рублёв опять не смог сломать главное проклятие в жизни

До начала четвертьфинальных разборок в основных сетках одиночного разряда заключительного в сезоне турнира «Большого шлема» оставалось всего двое представителей России. Это 27-летний Даниил Медведев и 25-летний Андрей Рублёв. В матчах четвёртого круга лучшие теннисисты России успешно прошли через четырёхсетовые противостояния. Сначала Рублёв одолел британца Джека Дрэйпера (6:3, 3:6, 6:3, 6:4), а затем Медведев одержал волевую победу над австралийцем Алексом де Минором (2:6, 6:4, 6:1, 6:2). Таким образом, в матче за выход в полуфинал US Open два друга и соотечественника должны были сразиться между собой.

Важность сегодняшнего противостояния с ментальной точки зрения для Андрея было сложно переоценить, ведь нынешний четвертьфинал стал для него уже восьмым на турнирах «Большого шлема». И перед матчем с Медведевым в активе Рублёва не было ни одной победы. В этом году Андрей добирался до аналогичной стадии ТБШ на Открытом чемпионате Австралии и на Уимблдоне, где в обоих случаях неизменно уступал сербскому рекордсмену Новаку Джоковичу. В Мельбурне россиянин без шансов проиграл в трёх сетах, а в Лондоне сделал шаг вперёд и сыграл намного лучше, но всё равно оказался слабее – только тогда уже в четырёх партиях.

Теперь же Рублёв угодил на Медведева, который сегодня играл за выход в свой четвёртый полуфинал на самом успешном ТБШ в карьере. В 2021-м Даниил взял в Нью-Йорке титул, в 2019-м играл в финале, а в 2020-м оступился на стадии полуфинала. Перед началом матча счёт личных встреч во взрослом теннисе фиксировал довольно убедительное преимущество Даниила – 5-2, а с учётом челленджера в Будапеште в 2016 году — 6-2.

Медведев долго не отдавал Рублёву ни сета, уверенно обыгрывая его на всех соревнованиях, включая US Open — 2020 и Australian Open — 2021 — кстати, там они также встречались как раз на четвертьфинальной стадии. Однако в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати летом 2021 года Андрей взял верх — 2:6, 6:3, 6:3. Затем Рублёв выиграл ещё на тай-брейке третьей партии в групповом раунде Итогового чемпионата ATP — 2022, но в их последней встрече — в финале Дубая-2023 — снова уверенно победил Медведев — 6:2, 6:2. Интересно, что все предыдущие поединки между ними также состоялись на харде.

Стартовые геймы прошли под диктовку Рублёва, который намного увереннее вошёл в игру. Из первых 13 розыгрышей в матче Андрей выиграл 12, что принесло ему лидерство в сете с одним брейком – 3:0. Но Медведеву потребовалось совсем немного времени, чтобы собраться, полноценно войти в матч и очень оперативно ликвидировать отставание в счёте – 3:3.

Развязка партии наступила в девятом гейме, в котором Даниил сделал ещё один брейк. После потери своей подачи Андрей недовольно высказал претензии судье на вышке британцу Джеймсу Кеотавонгу, говоря, что у него всего две секунды осталось на подачу после затяжного розыгрыша, хотя он только-только полотенце взять успел. Считает Рублёв, что излишне рано запустил арбитр отсчёт 25 секунд, положенных на выполнение подачи.

«Минуту длился розыгрыш, дошёл до полотенца – осталось две секунды. Невероятно…» — жаловался на повышенных тонах Рублёв.

Материалы по теме Андрей Рублёв накричал на судью по ходу матча с Медведевым в четвертьфинале US Open

Тем временем Медведев заработанным шансом воспользовался на все 100% и не позволил соотечественнику возродить интригу в сете – 6:4 в пользу Даниила. После очень уверенного начала матча в исполнении Рублёва шесть из семи последних геймов сета остались уже за Медведевым — причём борьбы внутри геймов практически не было, даже до 40:40 ни разу не дошли теннисисты.

Даниил Медведев Фото: Sarah Stier/Getty Images

В начале второго сета расстроенный Рублёв сразу же потерял подачу, но очень быстро пришёл в себя и на время вернулся в игру. Впрочем, стоит заметить, что в этом очень сильно помогли Андрею и нервы его соперника. В концовке следующего гейма Даниил допустил две двойные ошибки подряд, буквально вложив в руки соотечественника обратный брейк. Подобная неприятность вывела Медведева из себя. 27-летний россиянин начал срываться, эмоционировать, что привело его к новым локальным неудачам. Рублёв выиграл ещё два гейма подряд и повёл с брейком – 3:1.

Игра продолжала развиваться волнами, словно мы наблюдали женский теннис, где в большинстве матчей сделанный брейк мало что значит. Как и в первом сете, зацепиться за полученное преимущество у Рублёва не получилось. Он тут же провалил гейм на подаче, и ещё через несколько минут счёт вновь сравнялся – 3:3.

В седьмом гейме два россиянина выдали несколько затяжных розыгрышей, в большинстве из которых стабильнее и надёжнее оказывался Даниил. На брейк-пойнте Андрей сорвал бэкхенд в перестрелке на задней линии, благодаря чему Медведев пятый раз в матче забрал подачу соотечественника – 4:3 в пользу Даниила.

После выигранного Медведевым гейма на корте появился врач. Не первый раз в ходе турнира у него возникли проблемы с дыханием. Доктор дала россиянину подышать из ингалятора, после чего матч возобновился.

Даниил Медведев Фото: Mike Stobe/Getty Images

Но ни проблемы с дыханием, ни усилия Рублёва не помешали Даниилу довести сет до победного для него завершения. Решающий момент в партии произошёл в восьмом гейме, в котором у Андрея было три возможности для совершения брейка. Однако Медведев отыграл сначала двойной, а затем ещё и одинарный брейк-пойнт и не дал Рублёву вернуться в сет. А ещё одного шанса для совершения брейка Андрею уже не представилось – роскошный обводящий удар по линии через коридор навылет на очередном своём брейк-пойнте принёс Медведеву выигранный сет на чужой подаче – 6:3.

Андрей Рублёв Фото: Al Bello/Getty Images

При счёте 0-2 теперь уже Андрей взял сумку и отправился в подтрибунное помещение, чтобы придумать разгадку, как сломать своё четвертьфинальное проклятие на «Шлемах» и заодно прервать феноменальную статистическую закономерность Медведева на US Open. После выигрыша первого сета на американском «Шлеме» Даниил за карьеру выиграл 25 матчей из 25. А сейчас он вёл даже с комфортным преимуществом в две партии.

По устоявшейся традиции, вернувшись на корт, Рублёв пытался сразу же повести с брейком, как он делал в первых двух партиях. Но в этот раз Медведев отыграл брейк-пойнт, не дав Андрею захватить инициативу в сете. В планы Даниила совсем не входило затягивание матча в условиях той жары, которая установилась в начале сентября в Нью-Йорке. А вот Рублёв изо всех сил пытался зайти на суперкамбэк.

Пожалуй, именно в этот момент оба теннисиста демонстрировали наиболее интересный теннис за всю встречу. Третий гейм продолжался больше 10 минут, став одним из самых затяжных в матче. У Рублёва было несколько брейк-пойнтов, и на последнем из них Даниил всё-таки дрогнул. Уже не первый раз в ходе матча Медведев сделал двойную на брейковом мяче, выпустив соотечественника вперёд в сете – 2:1 в пользу Рублёва.

Андрей Рублёв Фото: Sarah Stier/Getty Images

Во второй раз в матче Даниил прибегнул к вызову на корт врача, и всё по той же причине, что и 50 минутами ранее. Примечательно, что тут между российским спортсменом и арбитром на вышке произошло явное словесное недопонимание. Кеотавонг не смог разобрать слово doctor и подумал, что Медведев произносил слово water, требуя воды.

«Я же просил доктора. Д-О-К-Т-О-Р. Я сказал «доктор». Кричал «доктор». Три раза», – сетовал недовольный россиянин.

В итоге врач таки вышла на корт и снова дала россиянину ингалятор. На этом месте Рублёв в очередной раз быстро потерял с таким трудом заработанное преимущество. Третий раз в матче Андрей расстался со сделанным брейком всего через несколько минут после его совершения. Вот только, в отличие от двух предыдущих сетов, на сей раз Рублёв смог сделать ещё один брейк, в результате чего он снова оказался впереди в партии – 3:2.

«Однажды игрок умрёт, и они всё увидят», – теперь Медведев был недоволен погодными условиями, в которых проводился четвертьфинальный поединок. Жара и повышенная влажность продолжали мешать обоим нашим спортсменам демонстрировать свои лучшие навыки. Но Даниил, как с ним очень часто бывает, после выплеска всех накопившихся негативных эмоций резко добавил: он легко забрал подачу Рублёва, вновь восстановив равенство в сете – 4:4.

В следующем гейме Даниил немного заспешил, пытаясь завершать комбинации в один-два удара. На этой волне у Рублёва даже был один брейк-пойнт, но все ключевые розыгрыши остались за Медведевым – он повёл 5:4, оказавшись на расстоянии вытянутой руки от завершения встречи. Следом Даниил буквально вцепился в гейм на приёме, собрал ошибки соперника, добавил в концовке и с пятого матчбола поставил точку в этом четвертьфинале – 6:4, 6:3, 6:4. Заключительный гейм продолжался 16 минут и стал настоящим украшением всей встречи.

Даниил Медведев Фото: Sarah Stier/Getty Images

Четвёртый раз в карьере 27-летний россиянин добрался до полуфинала US Open, где сыграет с победителем матча между Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым. В случае победы испанца над немцем Даниил получит возможность взять реванш за поражение на аналогичной стадии последнего Уимблдона. Для Рублёва же выступление в Нью-Йорке завершено. Он так и не смог прервать главное проклятье в теннисной жизни, девятый раз подряд проиграв в четвертьфинале ТБШ. После четвертьфинала на US Open Рублёв стал первым теннисистом в Открытой эре, который проиграл свои первые девять матчей в четвертьфиналах мэйджоров. Новой возможности для прерывания этой серии Андрею придётся ждать до следующего теннисного сезона.