Гауфф: нахожусь в очень привилегированном положении, мне платят за то, что я люблю

Американская теннисистка Кори Гауфф поделилась мнением о своём любимом деле жизни.
«Поначалу я думала о негативных вещах, например, почему такое большое давление, почему это так сложно. Я понимаю, что в каком-то смысле это давление, но это не так. Имею в виду, что есть люди, которые изо всех сил пытаются прокормить свои семьи, люди, которые не знают, где они возьмут еду в следующий раз, люди, которым приходится платить по счетам.
Это настоящее давление, это настоящие трудности, это настоящая жизнь. Я нахожусь в очень привилегированном положении. Мне платят за то, что я делаю то, что люблю, и получаю поддержку, чтобы делать то, что я люблю. У меня счастливая жизнь, и поэтому я должна ею наслаждаться. Знаю, что есть миллионы людей, которые, вероятно, хотят оказаться в том положении, в котором я сейчас нахожусь. Поэтому вместо того, чтобы говорить: «Почему это, почему то?», я должна просто сказать: «Почему не я?» Почему мне это не нравится?» Я должна. Вот почему это просто возможность взглянуть на свою жизнь в перспективе и осознать, насколько я благодарна», – приводит слова Гауфф Andscape.
- 7 сентября 2023
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