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Тренер Медведева высказался о предстоящем матче с Алькарасом в полуфинале US Open

Тренер Медведева высказался о предстоящем матче с Алькарасом в полуфинале US Open
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Жиль Сервара, многолетний личный тренер чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, высказался о предстоящем матче подопечного с первой ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом.

«Чтобы побеждать лучших, вам, вероятно, нужно играть выше вашего уровня, нужно использовать что-то новое. Нужно, чтоб у вас был чуть ли не лучший день в году, и для этого необходимо заложить фундамент. Как человек и как тренер я считаю, что игроку необходимо найти нечто внутри себя, что позволит стать более сильным.

Прямо как в Dragon Ball Z, вам нужно найти в себе эту силу, чтобы стать супергероем, превзойти лучшую версию себя самого. Этот вывод основан на всём, что я видел в спорте за все эти годы. Первый номер практически непобедим, но в день матча кто-то способен сыграть лучше своих возможностей и в итоге победить фаворита. Думаю, нас ждёт как раз такой день. Даниил — один из игроков, способных на это», — приводит слова Сервара пресс-служба ATP.

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