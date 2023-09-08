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39-летняя Вера Звонарёва в паре с немкой Зигемунд вышла в финал парного US Open — 2023

39-летняя Вера Звонарёва в паре с немкой Зигемунд вышла в финал парного US Open — 2023
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Бывшая вторая ракетка мира, 39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд пробилась в финал Открытого чемпионата США – 2023 в парном разряде.

В полуфинальном матче Звонарёва и Зигемунд (12) со счётом 6:4, 6:1 обыграли пару Дженнифер Брэйди (США)/Луиза Стефани (Бразилия). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 27 минут. Звонарёва и Зигемунд один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Брэйди и Стефани один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За третий в карьере парный титул на турнире «Большого шлема» Звонарёва сразится с дуэтом Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) (16).

US Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
08 сентября 2023, пятница. 21:15 МСК
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Дженнифер Брэйди
США
Дженнифер Брэйди
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Д. Брэйди Л. Стефани
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