39-летняя Вера Звонарёва в паре с немкой Зигемунд вышла в финал парного US Open — 2023

Бывшая вторая ракетка мира, 39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд пробилась в финал Открытого чемпионата США – 2023 в парном разряде.
В полуфинальном матче Звонарёва и Зигемунд (12) со счётом 6:4, 6:1 обыграли пару Дженнифер Брэйди (США)/Луиза Стефани (Бразилия). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 27 минут. Звонарёва и Зигемунд один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Брэйди и Стефани один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
За третий в карьере парный титул на турнире «Большого шлема» Звонарёва сразится с дуэтом Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) (16).
- 8 сентября 2023
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