Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев – Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча в полуфинале US Open

Даниил Медведев – Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча в полуфинале US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня ночью, 9 августа чемпион US Open – 2020, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сразится с двукратным победителем турниров «Большого шлема», первым номером рейтинга, 20-летним испанцем Карлосом Алькарасом за выход в финал US Open – 2023. Матч поставлен последним, третьим запуском на стадионе Артура Эша и начнётся не ранее 2:00 мск, после поединка Новака Джоковича с Беном Шелтоном.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Карлос Алькарас в полуфинале US Open – 2023.

US Open (м). 1/2 финала
09 сентября 2023, суббота. 02:00 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Счёт личных встреч теннисистов — 2-1 в пользу Алькараса. Даниил выиграл во втором круге Уимблдона-2021 (6:4, 6:1, 6:2), а Карлос дважды победил в нынешнем сезоне — 6:3, 6:2 в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и 6:3, 6:3, 6:3 в полуфинале Уимблдона.

Материалы по теме
Джокович в сете от финала US Open! Звонарёва/Зигемунд уже там, Медведев готовится. LIVE!
Live
Джокович в сете от финала US Open! Звонарёва/Зигемунд уже там, Медведев готовится. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android