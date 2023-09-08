Даниил Медведев – Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча в полуфинале US Open

Сегодня ночью, 9 августа чемпион US Open – 2020, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сразится с двукратным победителем турниров «Большого шлема», первым номером рейтинга, 20-летним испанцем Карлосом Алькарасом за выход в финал US Open – 2023. Матч поставлен последним, третьим запуском на стадионе Артура Эша и начнётся не ранее 2:00 мск, после поединка Новака Джоковича с Беном Шелтоном.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Карлос Алькарас в полуфинале US Open – 2023.

Счёт личных встреч теннисистов — 2-1 в пользу Алькараса. Даниил выиграл во втором круге Уимблдона-2021 (6:4, 6:1, 6:2), а Карлос дважды победил в нынешнем сезоне — 6:3, 6:2 в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и 6:3, 6:3, 6:3 в полуфинале Уимблдона.