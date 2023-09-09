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Фото: Джокович повторил празднование Шелтона, обыграв его в полуфинале US Open

Фото: Джокович повторил празднование Шелтона, обыграв его в полуфинале US Open
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23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович повторил празднование своего соперника, 20-летнего американца Бена Шелтона после победы над ним в полуфинале US Open – 2023.

Шелтон на домашнем турнире «Большого шлема» большинство своих матчей празднует жестом, демонстрирующем звонок по телефону. Он стал вирусным.

Напомним, Джокович (2) со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4) обыграл 47-ю ракетку мира Шелтона. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 42 минуты. За 24-й титул на турнирах «Большого шлема» Джокович сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 3) – Карлос Алькарас (Испания, 1).

Для Шелтона это был первый в карьере полуфинал на мэйджоре. Со следующей недели он дебютирует в топ-20 мирового рейтинга.

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