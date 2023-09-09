Фото: Джокович повторил празднование Шелтона, обыграв его в полуфинале US Open

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович повторил празднование своего соперника, 20-летнего американца Бена Шелтона после победы над ним в полуфинале US Open – 2023.
Шелтон на домашнем турнире «Большого шлема» большинство своих матчей празднует жестом, демонстрирующем звонок по телефону. Он стал вирусным.
Напомним, Джокович (2) со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4) обыграл 47-ю ракетку мира Шелтона. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 42 минуты. За 24-й титул на турнирах «Большого шлема» Джокович сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 3) – Карлос Алькарас (Испания, 1).
Для Шелтона это был первый в карьере полуфинал на мэйджоре. Со следующей недели он дебютирует в топ-20 мирового рейтинга.
- 9 сентября 2023
-
01:03
-
00:57
-
00:32
- 8 сентября 2023
-
23:53
-
23:30
-
23:14
-
22:45
-
22:15
-
21:56
-
21:30
-
21:23
-
19:40
-
19:20
-
18:57
-
18:13
-
15:15
-
14:49
-
13:23
-
13:13
-
12:32
-
12:00
-
11:40
-
11:38
-
11:30
-
11:22
-
10:57
-
10:51
-
10:40
-
10:24
-
10:16
-
09:56
-
09:31
-
09:10
-
08:30
-
08:29