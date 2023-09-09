Россиянка Гурьева сыграет в финале юниорского US Open — 2023 в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Гурьева вместе с румынкой Марой Гае вышли в финал юниорского US Open — 2023 в парном разряде. В полуфинале спортсменки переиграли пару Хаю Киносита/Вакана Сонобе (обе — Япония) со счётом 2:6, 6:3, [10:7].
Матч продолжался 1 час 7 минут. Гурьева и Гае подали один эйс (у соперниц — ноль), обе пары допустили по три двойные ошибки. Россиянка и румынка реализовали три из четырёх брейк-пойнтов, японки — четыре из семи.
В финале Гурьева и Гае встретятся с японками Сарой Саито и Нанакой Сато. Решающий поединок также состоится сегодня, 9 сентября, и начнётся не ранее 21:45 мск на 10-м корте.
В юниорском одиночном разряде Открытого чемпионата США Гурьева дошла до четвертьфинала, где уступила представительнице Словакии Ренате Ямриховой (4:6, 4:6).
- 9 сентября 2023
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