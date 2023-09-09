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Кори Гауфф, Арина Соболенко: онлайн-трансляция финала US Open — 2023, результаты, сетки, где смотреть, подробности

Соболенко бьётся с Гауфф за титул US Open! Кому достанется главный трофей? LIVE!
Даниил Сальников
Соболенко бьётся с Гауфф. Финал US Open LIVE!
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Завершается последний в сезоне «Шлем»! В субботу определяется чемпионка в женском одиночном разряде. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня на US Open – 2023. В субботу на кортах Нью-Йорка запланированы финалы в женском одиночном разряде и в миксте, а также состоятся полуфиналы среди юниоров в парном разряде, где ещё остаются два россиянина – Ярослав Дёмин и Анастасия Гурьева. Но всё же главным матчем дня будет разборка за титул между белоруской Ариной Соболенко (второй номер посева) и американкой Кори Гауфф (6). Чемпионка Australian Open — 2023 Соболенко ранее в Нью-Йорке дальше полуфинала не забиралась. Финалистка «Ролан Гаррос» — 2022 Гауфф и лишь в прошлом году была четвертьфиналисткой Открытого чемпионата США. Кому впервые покорится столь престижный трофей?

US Open – 2023. Женщины. Сетка
US Open – 2023. Пары. Микст. Сетка
US Open — микст. Финал
09 сентября 2023, суббота. 19:00 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Остин Крайчек
США
Остин Крайчек
Д. Пегула О. Крайчек
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Харри Хелиоваара
Финляндия
Харри Хелиоваара
А. Данилина Х. Хелиоваара
US Open (ж). Финал
09 сентября 2023, суббота. 23:00 МСК
Кори Гауфф
6
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

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Опрос: исход женского финала
Live Даниил Сальников

Предлагаем вам познакомиться поближе с соперницей Арины Соболенко.

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Опрос: исход женского финала

Сегодня пройдёт женский финал. Предлагаем вам пройти опрос — чем завершится сегодняшний матч?

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