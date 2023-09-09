Соболенко бьётся с Гауфф за титул US Open! Кому достанется главный трофей? LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня на US Open – 2023. В субботу на кортах Нью-Йорка запланированы финалы в женском одиночном разряде и в миксте, а также состоятся полуфиналы среди юниоров в парном разряде, где ещё остаются два россиянина – Ярослав Дёмин и Анастасия Гурьева. Но всё же главным матчем дня будет разборка за титул между белоруской Ариной Соболенко (второй номер посева) и американкой Кори Гауфф (6). Чемпионка Australian Open — 2023 Соболенко ранее в Нью-Йорке дальше полуфинала не забиралась. Финалистка «Ролан Гаррос» — 2022 Гауфф и лишь в прошлом году была четвертьфиналисткой Открытого чемпионата США. Кому впервые покорится столь престижный трофей?
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Предлагаем вам познакомиться поближе с соперницей Арины Соболенко.
Опрос: исход женского финала
Сегодня пройдёт женский финал. Предлагаем вам пройти опрос — чем завершится сегодняшний матч?
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