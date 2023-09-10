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Соболенко заплакала на награждении, Шарапова наблюдала за поединком. Фото с финала US Open

9 сентября на корте «Артур Эш Стэдиум» американская теннисистка Кори Гауфф выиграла Открытый чемпионат США. В финальном матче турнира она обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:2.

Для Гауфф этот титул стал дебютным на турнирах Большого шлема. Ранее она доходила до финала Открытого чемпионата Франции 2022 года, где уступила представительнице Польши Иге Свёнтек.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко с трудом отвечала на вопросы после поражения от американки Кори Гауфф в финале Открытого чемпионата США.

Соболенко задавали вопросы по поводу турнира, и теннисистка с трудом на них отвечала, поскольку не могла сдержать слёз.

За победу в турнире на US Open Гауфф получит 2000 рейтинговых очков и $ 3 млн призовых. Соболенко, в свою очередь, получит 1300 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.

Ранее сообщалось, что Соболенко по итогам US Open станет первой ракеткой мира.

Лучшие кадры с финала Гауфф — Соболенко — в нашей фотоподборке.