Соболенко заплакала на награждении, Шарапова наблюдала за поединком. Фото с финала US Open

9 сентября на корте «Артур Эш Стэдиум» американская теннисистка Кори Гауфф выиграла Открытый чемпионат США. В финальном матче турнира она обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:2.
Для Гауфф этот титул стал дебютным на турнирах Большого шлема. Ранее она доходила до финала Открытого чемпионата Франции 2022 года, где уступила представительнице Польши Иге Свёнтек.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко с трудом отвечала на вопросы после поражения от американки Кори Гауфф в финале Открытого чемпионата США.
Соболенко задавали вопросы по поводу турнира, и теннисистка с трудом на них отвечала, поскольку не могла сдержать слёз.
За победу в турнире на US Open Гауфф получит 2000 рейтинговых очков и $ 3 млн призовых. Соболенко, в свою очередь, получит 1300 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.
Ранее сообщалось, что Соболенко по итогам US Open станет первой ракеткой мира.
Лучшие кадры с финала Гауфф — Соболенко — в нашей фотоподборке.
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