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Джокович повторил рекорд Маргарет Корт по количеству выигранных турниров «Большого шлема»

Джокович повторил рекорд Маргарет Корт по количеству выигранных турниров «Большого шлема»
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Вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата США. В финальном матче турнира он обыграл третью ракетку мира, россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Таким образом, Джокович выиграл свой 24-й турнир «Большого шлема» и повторил рекорд австралийской теннисистки Маргарет Корт по количеству побед на соревнованиях.

За победу в турнире Джокович получит 2000 рейтинговых очков и $ 3 млн призовых. Медведев, в свою очередь, получит 1200 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.

Напомним, в полуфинале турнира Медведев обыграл первую ракетку мира, испанца Карлоса Алькараса. Джокович, в свою очередь, на стадии полуфинала обыграл американца Бена Шелтона.

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