Ольховский: счёт матча Медведева с Джоковичем в финале US Open не соответствует игре

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился впечатлениями от встречи многократного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича и победителя US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США — 2023. Матч закончился победой Джоковича со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

«Джокович великолепен — 24-й титул. Но Даниил сыграл очень хороший турнир, а особенно — полуфинал с Алькарасом. Против Джоковича не получилось. Во втором сете были и брейк-пойнт, и сетболы. Но на сетболе Даниил выбрал неправильное решение с обводкой. Там всё могло перевернуться, потому что Даня смотрелся неплохо. Во втором сете не было преимущества Джоковича. Счёт матча не соответствует самой игре. В решающие моменты Новак был более удачлив, но из-за этого он и Джокович», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.