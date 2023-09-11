Ольховский: счёт матча Медведева с Джоковичем в финале US Open не соответствует игре

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился впечатлениями от встречи многократного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича и победителя US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США — 2023. Матч закончился победой Джоковича со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.
«Джокович великолепен — 24-й титул. Но Даниил сыграл очень хороший турнир, а особенно — полуфинал с Алькарасом. Против Джоковича не получилось. Во втором сете были и брейк-пойнт, и сетболы. Но на сетболе Даниил выбрал неправильное решение с обводкой. Там всё могло перевернуться, потому что Даня смотрелся неплохо. Во втором сете не было преимущества Джоковича. Счёт матча не соответствует самой игре. В решающие моменты Новак был более удачлив, но из-за этого он и Джокович», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 11 сентября 2023
-
10:52
-
10:40
-
10:33
-
10:25
-
10:15
-
09:50
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
07:55
-
07:51
-
05:00
-
04:59
-
04:36
-
04:29
-
04:14
-
04:03
-
03:48
-
03:29
-
03:16
-
03:13
-
03:06
-
03:00
-
02:53
-
02:50
-
02:45
-
02:36
-
02:13
-
01:59
-
01:53
-
00:58
-
00:53
-
00:41
-
00:27
-
00:16