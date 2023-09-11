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Джокович лидирует в Чемпионской гонке ATP, Медведев — третий, Рублёв — пятый

Сегодня, 11 сентября, был опубликован обновлённый рейтинг Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В нём лидирует 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, а российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв занимают третье и пятое место соответственно.

Чемпионская гонка ATP

1. Новак Джокович (Сербия) — 8945 очков.

2. Карлос Алькарас (Испания) — 8175.

3. Даниил Медведев (Россия) — 6590.

4. Янник Синнер (Италия) — 4365.

5. Андрей Рублёв (Россия) — 3640.

6. Стефанос Циципас (Греция) — 3570.

7. Хольгер Руне (Дания) — 3055.

8. Александр Зверев (Германия) — 3030.

9. Тэйлор Фритц (США) — 3010.

10. Каспер Рууд (Норвегия) — 2625…

14. Карен Хачанов (Россия) — 1910...

51. Аслан Карацев (Россия) — 793.

52. Роман Сафиуллин (Россия) — 792...

79. Александр Шевченко (Россия) — 620...

98. Павел Котов (Россия) — 517.