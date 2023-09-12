Джон Макинрой: Новак Джокович — один на миллиард
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой поделился мнением о сербском теннисисте Новаке Джоковиче.
«Джокович — один из самых выдающихся атлетов во всём мировом спорте во всех возможных отношениях. Его драйв, жажда, воля невероятны. Новак — один на миллиард. Я люблю Федерера, я боготворил Лейвера. Я испытываю глубочайшее уважение к Надалю, который постоянно прилагает огромные усилия в своей работе. Но этот парень. Я даже не знаю, с чего начать. Мы просто должны восхищаться им», — приводит слова Макинроя ESPN US.
Напомним, Джокович стал победителем Открытого чемпионата США — 2023. В финале турнира сербский спортсмен обыграл россиянина Даниила Медведева.
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