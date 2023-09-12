Федерер: я был счастлив, наблюдая за Уимблдоном с трибун

Экс первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил в интервью Wall Street Journal, что не хотел бы оказаться на корте Уимблдона, добавив, что он доволен, наблюдая за турниром с трибун.

Роджер Федерер рассказал, как он наблюдал за Уимблдоном–2023 с трибун, и сравнил этот турнир с прошлогодним празднованием столетия Центрального корта.

«‎Я чувствовал себя очень довольным и умиротворённым, сидя и не играя. Потому что за год до этого, в 2022 году, когда праздновалось 100-летие Центрального корта, я чувствовал, что, возможно, не хочу быть там. Для меня было важно там быть, но это было какое-то подавленное чувство. В этом году я был очень рад вернуться туда. И люди были рады видеть меня счастливым»‎, – рассказал Федерер.

Швейцарец впервые в своей профессиональной карьере оказался без рейтинга вскоре после Уимблдона–2022, так как за 12 месяцев до этого он не успел достаточно хорошо восстановиться после операции на колене, чтобы участвовать в соревнованиях.