Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александрова проиграла Остапенко в трёх сетах на турнире в Сан-Диего

Александрова проиграла Остапенко в трёх сетах на турнире в Сан-Диего
Аудио-версия:
Комментарии

В Сан-Диего (США) на арене «Барнс Теннис Сентер. Стэдиум 2» закончился матч первого круга турнира категории WTA 500 Symbiotika San Diego Open, в котором восьмая сеяная россиянка Екатерина Александрова проиграла Елене Остапенко из Латвии — 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут.

Александрова по ходу игры проигрывала 6:7 (3:7), 0:4. Затем у её соперницы был матчбол, но всё же россиянка смогла взять верх во втором сете. В третьем сете Александрова вела 5:2, но проиграла пять геймов подряд.

По ходу поединка Александрова пять раза подала на вылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала шесть из 13 брейк-пойнтов. Её соперница сделала шесть эйсов, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала семь из 21 брейк-пойнта. Всего Александрова выиграла 128 очков, а Остапенко — 141.

Сан-Диего (ж). 1-й круг
12 сентября 2023, вторник. 23:50 МСК
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		7 8 5
7 7 		6 6 7
         
Елена Остапенко
16
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android