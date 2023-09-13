Александрова проиграла Остапенко в трёх сетах на турнире в Сан-Диего

В Сан-Диего (США) на арене «Барнс Теннис Сентер. Стэдиум 2» закончился матч первого круга турнира категории WTA 500 Symbiotika San Diego Open, в котором восьмая сеяная россиянка Екатерина Александрова проиграла Елене Остапенко из Латвии — 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут.
Александрова по ходу игры проигрывала 6:7 (3:7), 0:4. Затем у её соперницы был матчбол, но всё же россиянка смогла взять верх во втором сете. В третьем сете Александрова вела 5:2, но проиграла пять геймов подряд.
По ходу поединка Александрова пять раза подала на вылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала шесть из 13 брейк-пойнтов. Её соперница сделала шесть эйсов, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала семь из 21 брейк-пойнта. Всего Александрова выиграла 128 очков, а Остапенко — 141.
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