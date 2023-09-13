Фото: Григор Димитров позирует в нижнем белье для Lacoste

Победитель Итогового чемпионата ATP, бывшая третья ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров опубликовал в социальных сетях снимки с новой фотосессии для французского бренда Lacoste. Димитров, в частности, представит новую линию нижнего белья Lacoste.
Фото: из личного архива Григора Димитрова
Фото: из личного архива Григора Димитрова
Фото: из личного архива Григора Димитрова
На прошедшем Открытом чемпионате США – 2023 32-летний Димитров дошёл до третьего круга, где со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (8:10), 1:6, 1:6 проиграл олимпийскому чемпиону 2020 года в одиночном разряде, бывшей второй ракетке мира, немцу Александру Звереву. В данный момент Димитров занимает 20-ю строчку в рейтинге ATP.
Димитров — чемпион восьми турниров на уровне ATP. Его лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы US Open — 2019, Уимблдона — 2014 и Australian Open — 2017.
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