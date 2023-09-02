Бывший парень Шараповой нашёл знойную подругу и как следует развлекается с ней на US Open

32-летний болгарский теннисист Григор Димитров продолжает выступать на конкурентоспособном уровне в ATP-туре. Димитров этим летом вернулся в топ-20 мирового рейтинга после примерно годового отсутствия. Основная причина – неплохой результат на двух последних турнирах «Большого шлема». Григор дошёл до четвёртого раунда на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, чего не делал на восьми предыдущих мэйджорах.

Димитров в последние годы приучил всех к вылетам преимущественно в первом-втором раундах ТБШ, но времена меняются. На US Open – 2023 болгарин уже дошёл до третьего круга. В последнем матче Григор уверенно обыграл 36-летнего британца Энди Маррея (6:3, 6:4, 6:1).

Конечно, это далеко не тот Маррей, который когда-то был первой ракеткой мира, побеждал на трёх «Шлемах» и двух Олимпиадах, какое-то время затмевал даже Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Но и Димитров уже не занимает третье место в рейтинге ATP. Григор обыграл очень неудобного соперника и свёл баланс личных встреч с Энди до отметки 4-8. Возможно, у него ещё будет шанс улучшить эту статистику.

Григор Димитров обыграл Энди Маррея на US Open — 2023 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Следующим оппонентом Димитрова станет 12-я ракетка мира немец Александр Зверев. Григор уступает Александру 1-5 по личным встречам. В этом году он проигрывал ему на «Ролан Гаррос» и «Мастерсе» в Цинциннати, не взяв даже сета. Димитров является явным андердогом, но он в состоянии как минимум создать проблемы Звереву. Если повезёт, то и одержать сенсационную победу. Это не что-то из области фантастики, даже с учётом того, что Александр оправился от старой травмы и набрал солидный ход.

В любом случае Димитров уже может занести себе этот сезон в актив. Впервые в карьере он дошёл как минимум до третьего раунда на каждом турнире «Большого шлема» за календарный год. Конечно, раньше он выстреливал, периодически добирался до полуфиналов и четвертьфиналов, но два попадания в четвёртый раунд («РГ», Уимблдон) и два в третий (Australian Open, US Open) заслуживают высочайшей похвалы. Опять же, при том, что не стоит заранее списывать Григора в предстоящем матче с Александром Зверевым в Нью-Йорке.

В чём причина своего рода ренессанса в карьере Димитрова? Возможно, Григор наконец-то нашёл подходящую вторую половинку. Для начала следует сказать, что о любовных похождениях болгарского теннисиста можно слагать легенды. В юности Григор недолго встречался со словацкой теннисисткой Романой Табак. В период 2008–2012 Димитров состоял в отношениях со своей ровесницей, болгарской студенткой Симоной Стефановой. Затем Григора потянуло на девушек, которые успешнее и известнее его самого. В 2012-м у Димитрова был короткий роман с 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс, хотя публично они его не подтверждали. С 2012-го по 2015-й Григор встречался с пятикратной чемпионкой ТБШ россиянкой Марией Шараповой. Затем четыре года его возлюбленной являлась знаменитая певица, актриса и фотомодель Николь Шерзингер, которая до этого семь лет была с суперзвёздным гонщиком Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. Григор недолго встречался с российской телеведущей Викторией Боней после расставания с Шерзингер, А в 2020-м у него завязались отношения с Лолитой Османовой, дочерью российского бизнесмена Эльдара Османова. Они расстались в этом году.

Как видно, Димитров умеет очаровывать девушек. Его последняя возлюбленная – 36-летняя румынско-итальянская модель и актриса Мадалина Диана Генеа.

Мадалина Генеа и Григор Димитров Фото: Из личного архива Григора Димитрова

Впервые Диану заметили на матче Григора в конце апреля на «Мастерсе» в Мадриде. Болгарин проиграл будущему чемпиону Карлосу Алькарасу, но дал понять, что у него появилась новая пара. Димитров и Генеа не сразу подтвердили свои отношения, хотя их часто замечали вместе. Формально это сделала Диана во время «Ролан Гаррос», опубликовав в соцсети фото Григора с подписью «Любовь моя».

На страницах Димитрова и Генеа нельзя увидеть совместные фото, но они часто публикуют их в типе сообщений, которые исчезают через 24 часа. Приходится «ловить момент», хотя ни у кого уже давно нет сомнений, что Григор и Диана встречаются. Прямо сейчас Генеа поддерживает Димитрова на US Open.

«Счастливые дети! Горжусь тобой!» — написала Диана под фото с теннисистом после его победы над Энди Марреем.

Мадалина Генеа и Григор Димитров на US Open — 2023 Фото: Из личного архива Мадалины Генеа

Генеа часто употребляет выражение «счастливые дети», когда публикует снимки с Димитровым. Похоже, они действительно как следует развлекаются и счастливы вместе, будто им совсем мало лет. На самом деле, Диана выглядит идеальной парой для Григора. Почему? Потому что она фактически является его женской копией. Генеа тоже имела множество романов с личностями, которые известнее неё. Она встречалась со знаменитыми актёрами Леонардо Ди Каприо, Майклом Фассбендером, Джерардом Батлером, певцом Эросом Рамазотти, футболистом Николо Дзаньоло. У Генеа есть шестилетняя дочь от отношений с Матеем Стратаном, сыном румынского мультимиллионера Дана Стратана.

Даже при выборе возлюбленных Диана будто копировала Григора – смесь представителей спорта, шоу-бизнеса и состоятельной семьи. Генеа – актриса, хоть и второплановая. Самая знаменитая работа – роль Софи Лорен в фильме Ридли Скотта «Дом Гуччи». Поэтому она чаще завязывала отношения с мужчинами из своей сферы деятельности, в то время как главные романы Григора были с теннисистками.

И вот наконец-то Димитров и Генеа нашли друг друга. Обоим возлюбленным уже за 30, так что самое время остепениться, со всей серьёзностью подойти к отношениям и оставить в прошлом краткосрочные романы. Тем более что Диана и Григор, кажется, действительно идеально подходят друг другу. Дело не только в схожести из-за былых резонансных романов. Одной из причин недавнего всплеска Димитрова на корте вполне может быть тот факт, что за его пределами у него появилась именно та самая единственная идеальная вторая половинка.