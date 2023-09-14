Тиафо уступил Грикспору в матче Кубка Дэвиса после ошибки судьи
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо уступил представителю Нидерландов Таллону Грикспору в матче группового этапа финальной части Кубка Дэвиса после ошибки судьи на линии.
На тай-брейке решающего третьего сета линейный крикнул, что подача Грикспора ушла в аут, и Тиафо не стал принимать. Однако Таллон взял видеоповтор, который показал, что мяч попал. После этого судья на вышке засчитал очко нидерландцу. Тиафо стал спорить с судьёй и предлагать переиграть очко. Однако судья оставил решение в силе, и Грикспор заработал матчбол. В этот момент Тиафо разбил о корт ракетку, за что был наказан на очко, которое принесло Грикспуру победу в этом матче со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3).
Счёт в матче Кубка Дэвиса стал 2-0 в пользу сборной Нидерландов.
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