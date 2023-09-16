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Кирьос: о праздновании Джоковича говорили больше, чем о самом матче с Шелтоном на US Open

Кирьос: о праздновании Джоковича говорили больше, чем о самом матче с Шелтоном на US Open
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на слова Брайана Шелтона, отца и тренера американского теннисиста Бена Шелтона, ранее обвинившего серба Новака Джоковича в желании унизить его сына после победы в полуфинале Открытого чемпионата США — 2023.

Напомним, Джокович одержал победу и повторил празднование Шелтона, который на домашнем турнире отмечал успех в большинстве своих матчей жестом, демонстрирующим звонок по телефону.

«Ну и что?! Спорт — это развлечение. Мы не роботы. О праздновании Джоковича говорили больше, чем о самом матче», — написал Кирьос на своей странице в соцсетях.

Джокович стал победителем Открытого чемпионата США, в финале турнира обыграв россиянина Даниила Медведева.

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