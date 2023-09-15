Отец Шелтона: Джокович повторил жест Бена на US Open, чтобы унизить его

Брайан Шелтон, отец и тренер американского теннисиста Бена Шелтона, высказался о праздновании серба Новака Джоковича после победы в матче 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2023 с американцем.

Напомним, Джокович одержал победу и повторил празднование Шелтона, который на домашнем турнире отмечал успех в большинстве своих матчей жестом, демонстрирующим звонок по телефону.

«Джокович в конце матча хотел посмеяться над Беном. Он показал жест не просто для того, чтобы скопировать Бена. Это было сделано для того, чтобы унизить его. Печально, что такой великий чемпион ведёт себя таким образом», — приводит слова Брайана Шелтона GQ.

Джокович стал победителем Открытого чемпионата США, в финале турнира обыграв россиянина Даниила Медведева.