Хольгер Руне после пятого поражения подряд выпустил обращение к своим фанатам

Четвёртая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне после пятого поражения подряд (оно случилось на групповом этапе Кубка Дэвиса) выпустил заявление касательно своего физического состояния.

«Во-первых, спасибо Дании за потрясающую энергетику в эти выходные на Кубке Дэвиса и поздравляю моих друзей из Бразилии.

Короткие новости. Моя спина, как вы знаете, беспокоила меня в последние месяцы. Мы пробовали разные способы борьбы и порой казалось, что становится лучше, но всё-таки чаще боль меня ограничивала. Мы знаем, в чём проблема, и исправили это, так что сейчас нужно избавиться от воспаления, чтобы я снова смог спокойно играть. Мы уже принимаем нужные меры.

Очень рад, что моя старая команда снова в сборе. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Это многое значит для меня, мои цели высоки, как и всегда. Я четвёртая ракетка мира, и путешествие только началось», — написал Руне в своих социальных сетях.