Мама Руне: у Хольгера болит спина в каждом гейме на своей подаче, ибупрофен не помогает

Анеке Руне, мама четвёртой ракетки мира, 20-летнего датского теннисиста Хольгера Руне, раскрыла подробности проблем со здоровьем своего сына.
Анеке заявила, что Руне получил травму спины на турнире серии «Мастерс» в Риме, а участие в «Ролан Гаррос» её только усугубило. Следствием повреждения стала протрузия межпозвоночного диска. Она вызвала защемление нерва, сильную боль и воспаление.
«У Хольгера болит спина в каждом гейме на своей подаче, и при этом большие дозы ибупрофена не дают никакого эффекта. Поэтому придётся делать уколы в спину, чтобы снять воспаление», — приводит слова Анеке TV2.dk.
Отмечается, что Руне вместе с многолетним тренером Ларсом Кристенсеном приняли временное решение изменить движение на подаче, чтобы снизить нагрузку на спину.
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