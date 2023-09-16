Мужской и женский теннис хотят объединить. Хорошая идея, но слишком поздно

В конце сентября в Лондоне пройдёт двухдневный саммит, на котором в отношении тенниса может быть принято историческое решение – руководители мужского (ATP) и женского (WTA) туров обсудят возможность объединения ассоциаций. Эта идея не нова и не раз предлагалась игроками и руководителями, но к настоящему моменту ничего не изменилось. «Я говорила об этом ещё в начале 1970-х, когда основала WTA. Хотела, чтобы у нас был общий тур, но мужчины не согласились», – сокрушается победительница 39 турниров «Большого шлема» во всех разрядах Билли Джин Кинг.

Причин того, что обе ассоциации «созрели» для объединения, сразу несколько, но главная стандартна и естественна для всех видов спорта – желание больше зарабатывать. Согласно исследованию журнала Sport Business Consulting, опубликованному в декабре 2022 года, совокупная стоимость медиаправ на все спортивные соревнования достигла $ 55 млрд, и к 2024 году прогнозируется покорение отметки в $ 60 млрд. Это на $ 10 млрд больше, чем ещё пять лет назад, однако доля тенниса в этом огромном круговороте денег составляет всего 1,5%!

Цифры для четвёртого по популярности вида спорта на планете (после футбола, хоккея и крикета) с 1 млрд поклонников абсолютно жалкие. Руководители ATP и WTA считают, что пришло время сообща изменить положение дел. Но, похоже, они уже опоздали.

Совокупный доход ATP за год составляет $ 250 млн, WTA — $ 100 млн

Список видов спорта с крупнейшей в мире стоимостью медиаправ уверенно возглавляет футбол – $ 22 млрд по подсчётам на 2022 год, второе место у американского футбола ($ 8,5 млрд), на третьей строчке гольф с показателем $ 1,3 млрд. И это лишь доходы от продажи медиаправ. У тенниса же совокупный доход сегодня составляет $ 250 млн в год у ATP и порядка $ 100 млн у WTA – потенциал явно не реализован.

«Неужели мне одному кажется, что пришло время наконец объединить мужской и женский теннис и сделать их одним целым? – говорил во время пандемии в 2020 году Роджер Федерер. – Этот вопрос был актуален ещё некоторое время назад, но сейчас самое время действовать. Помимо ковида, болельщики страдают от путаницы в системе рейтингов, логотипов, сайтов и категорий турниров. У нас есть шанс выйти из ситуации с двумя ослабленными организациями или одной – более сильной». Призыв 20-кратного обладателя «Шлемов» поддержали Рафаэль Надаль, Симона Халеп, Ник Кирьос, Гарбинье Мугуруса, Стэн Вавринка и многие другие звёзды.

Билли Джин Кинг и Роджер Федерер мечтают об объединении ATP и WTA Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Когда мы говорим о деньгах как главном стимуле развития теннисных ассоциаций, то нужно понимать, что деньги являются также ключевым препятствием к этому. Дело не только в сложностях объединения различных коммерческих партнёров и сделок по медиаправам. Самым резонансным станет вопрос о перераспределении финансов, потому что в среднем за год мужчины (даже несмотря на равные призовые на «Шлемах») зарабатывают на 75% больше женщин. «Все опасения развеются, когда объединённый теннис начнёт действовать более сплочённо, и тогда увеличится коммерческая ценность игры. Сообща мы будем зарабатывать существенно больше», – убеждён глава ATP Андреа Гауденци.

Ему вторит и босс WTA Стив Саймон: «По сути, сейчас мы конкурируем сами с собой, а также с другими видами спорта и развлекательными ивентами. Конкурируем за болельщиков, партнёров, спонсорство, а также за трансляции, поэтому объединение снимет ненужное напряжение и позволит прогрессировать. Так что я не боюсь полного слияния – нам нужен согласованный и полноценный бизнес со стратегическими принципами. Очевидно, что путь в этом направлении долгий и извилистый, но, я думаю, в этом есть смысл».

Саудовцы захватили гольф и подбираются к теннису

Каждый раз, когда обостряется полемика по поводу объединения мужского и женского тенниса, у этого явления существует специфический триггер. Если три года назад Федерер был обеспокоен негативным влиянием ковида, то теперь теннис столкнулся с не менее могучей субстанцией. В последние годы на всех рынках очень агрессивно себя ведёт Саудовская Аравия, и особенно это касается спорта. Помимо массового «паломничества» на Аравийский полуостров футбольных звёзд в поисках космических контрактов, арабы потихоньку монополизируют другие виды спорта.

В 2022 году государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) запустил проект LIV Golf – новая серия стала альтернативой и бросила вызов мировому туру PGA. Саудовцы переманили к себе самых крутых гольфистов: Брукса Кепку, Фила Микельсона, Дастина Джонсона и Патрика Рида. Суммы предложенных контрактов сопоставимы с Роналду и Бензема в футболе – Джонсон заключил четырёхлетнюю сделку на $ 150 млн за выступление на турнирах под эгидой LIV Golf. Легенде гольфа Тайгеру Вудсу саудовцы предлагали и вовсе сумасшедшие для этого вида спорта $ 800 млн, но он отказался.

Тайгер Вудс не продался арабам Фото: Keyur Khamar/Getty Images

«Я думаю, что те, кто согласился участвовать в этом турнире, отвернулись от нас. Некоторые из них могут больше не получить шанса сыграть в крупных турнирах. Что делают эти игроки, если им гарантированы деньги? Каков стимул зарабатывать деньги в грязи? Им просто платят деньги вперёд, и они участвуют в нескольких турнирах», – полыхнул Тайгер в интервью CNN. Однако деньги всё равно победили. Летом 2023 года PGA Tour и LIV Golf, а также ещё одна крупнейшая профессиональная лига гольфа, DP World Tour, объединились в одной коммерческой организации под управлением PIF.

Помимо гольфа, этот фонд стал вторым крупнейшим акционером команды Формулы-1 «Астон Мартин» с долей в 16,7%. Также недавно королевство инвестировало $ 100 млн в американскую лигу профессиональных бойцов (PFL), «второго номера» в MMA после UFC, и проводит турниры с участием самых известных бойцов мира. В сферу влияния также входит киберспорт – летом в Эр-Рияде прошёл киберспортивный фестиваль. Он включил в себя 15 элитных турниров на специально построенной площадке с призовым фондом в $ 45 млн.

WTA продала 20% акций, Саудовская Аравия получила права на молодёжный Итоговый турнир

К теннису саудовцы тоже уже нашли подход. С 2021 года Саудовская Аравия принимает выставочный турнир Diriyah Cup, а теперь в её активе появилась и первая глобальная победа – арабы убедили ATP перенести молодёжный Итоговый турнир Next Gen из Милана в Джидду. Призовой фонд составит $ 2 млн, что в сравнении с тратами саудовцев на футбол – сущие копейки. WTA также рассматривала возможность проведения Итогового турнира в Эр-Рияде, но подверглась критике из-за позиции Саудовской Аравии в отношении прав женщин в стране. Ожидается, что турнир пройдёт в Чехии или Мексике.

Весной 2023 года глава WTA Стив Саймон заявил, что женский теннис сложнее перенёс последствия ковида. Кроме того, по финансовой состоятельности организации больно ударила отмена турниров в Китае после скандала с обвинениями в сексуальном насилии по отношению к теннисистке Пэн Шуай. В связи с этим в марте WTA продала 20% своих акций инвестиционной компании CVC Capital Partners, обязавшейся вложить в женский теннис $ 150 млн. По словам Саймона, инвестиции помогут сократить разрыв в призовых на женских и мужских турнирах, а также помочь больше вкладывать в маркетинг и производство контента. Продажа акций может осложнить потенциальное объединение ATP и WTA в связи с участием в процессе третьих лиц.

Карлос Алькарас — победитель Next Gen — 2021 в Милане Фото: Julian Finney/Getty Images

Однако, похоже, реформаторов уже не остановить. Босс ATP Андреа Гауденци считает, что мало объединить ассоциации: «Самым мощным финансовым двигателем тенниса должно стать объединение турниров «Большого шлема», которые остаются центром этого вида спорта и самым мощным финансовым двигателем». На бумаге всё выглядит правильно, но каждый из четырёх мэйджоров уникален, самодостаточен и ежегодно увеличивает призовые. Очень сомнительно, что «Шлемы» захотят делиться выручкой и влиянием.

Пока что всё говорит о том, что сложностей с объединением слишком много, и ассоциации уже прошли точку невозврата. Желающие подмять теннис под себя фонды, за которыми стоят всесильные миллиардеры, осознают слабость ATP и WTA. Поэтому, скорее всего, всё закончится, как и с гольфом – поглощением. И при таких раскладах уже неважно, отдельно будут мужчины с женщинами или вместе, потому что теннис навсегда потеряет свою самобытность.