Рублёв: если бы я был девушкой, я бы влюбился в Димитрова

Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на комплимент со стороны представителя Болгарии Григора Димитрова после финала выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown. В решающем матче турнира россиянин одержал победу над своим соперником со счётом 14:13, 12:17, 11:10, 17:16.

«Если бы я был девушкой, я бы полностью влюбился в Григора. Даже будучи мужчиной, я влюблен в Григора», — приводит слова Рублёва Sportskeeda.

Выставочный турнир UTS организован известным французским тренером Патриком Муратоглу. В этом году спортсмены соревновались во Франкфурте (Германия) с 15 по 17 сентября.

После этого турнира Рублёв сыграет за команду Европы на Кубке Лэйвера, который пройдёт в Ванкувере (Канада) с 22 по 24 сентября.