Обновился рейтинг 52 недель ATP, Сафиуллин переместился на одну позицию выше

Сегодня, 18 сентября, был обновлён мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Изменений в первой десятке не произошло; российский теннисист Роман Сафиуллин переместился с 56-го на 55-е место, опередив австралийца Джордана Томпсона. Другой россиянин, Павел Котов, не сумел вернуться в топ-100 и занимает 106-е место в рейтинге.

Мировой рейтинг 52 недель ATP

1. Новак Джокович (Сербия) — 11795 очков

2. Карлос Алькарас (Испания) — 8535.

3. Даниил Медведев (Россия) — 7280.

4. Хольгер Руне (Дания) — 4710.

5. Стефанос Циципас (Греция) — 4615.

6. Андрей Рублёв (Россия) — 4515.

7. Янник Синнер (Италия) — 4465.

8. Тэйлор Фритц (США) — 3955.

9. Каспер Рууд (Норвегия) — 3560.

10. Александр Зверев (Германия) — 3030…

15. Карен Хачанов (Россия) — 2135…

55. Роман Сафиуллин (Россия) — 902…

63. Аслан Карацев (Россия) — 853…

86. Александр Шевченко (Россия) — 705.