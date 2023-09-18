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Обновился рейтинг 52 недель ATP, Сафиуллин переместился на одну позицию выше

Обновился рейтинг 52 недель ATP, Сафиуллин переместился на одну позицию выше
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Сегодня, 18 сентября, был обновлён мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Изменений в первой десятке не произошло; российский теннисист Роман Сафиуллин переместился с 56-го на 55-е место, опередив австралийца Джордана Томпсона. Другой россиянин, Павел Котов, не сумел вернуться в топ-100 и занимает 106-е место в рейтинге.

Мировой рейтинг 52 недель ATP

1. Новак Джокович (Сербия) — 11795 очков
2. Карлос Алькарас (Испания) — 8535.
3. Даниил Медведев (Россия) — 7280.
4. Хольгер Руне (Дания) — 4710.
5. Стефанос Циципас (Греция) — 4615.
6. Андрей Рублёв (Россия) — 4515.
7. Янник Синнер (Италия) — 4465.
8. Тэйлор Фритц (США) — 3955.
9. Каспер Рууд (Норвегия) — 3560.
10. Александр Зверев (Германия) — 3030…

15. Карен Хачанов (Россия) — 2135…
55. Роман Сафиуллин (Россия) — 902…
63. Аслан Карацев (Россия) — 853…
86. Александр Шевченко (Россия) — 705.

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