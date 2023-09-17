Суперпрорыв 16-летней теннисистки из России! Корнеева едва не выиграла 4-й взрослый турнир

В первую после US Open неделю российские теннисистки подарили поклонникам не так уж много положительных эмоций. Выделилась разве что Анастасия Потапова, которая на «пятисотнике» в Сан-Диего обыграла первую сеяную Онс Жабер — и лишь затем, чтобы без шансов проиграть Софье Кенин в четвертьфинале. Но это на турнирах WTA у наших девушек не было успехов. А вот на соревнованиях, проводимых под эгидой ITF, Алина Корнеева, которой в июне исполнилось 16 лет, совершила настоящий прорыв.

Не стоит забывать, что по юниорам Корнеева в этом году выступала просто здорово. Алина выиграла Australian Open, обыграв в финале Мирру Андрееву в невероятно драматичном противостоянии. Завоевала она титул и на «Ролан Гаррос». На Уимблдоне юная спортсменка дошла до полуфинала, а на US Open не попала, так как ей не успели сделать визу в срок.

Кроме того, в июле Алина в Португалии выиграла турнир категории W100 — на данный момент это крупнейший её титул на взрослом уровне. После этого спортсменка высказалась о внимании со стороны различных агентств. «Агентства стучатся очень давно, но мы пока не спешим. Это сложно. Родители хотят выбрать лучшее для меня. Мы много читаем, общаемся. Сейчас у нас идут переговоры. Может, с кем и заключим», — говорила она в интервью «Чемпионату».

А на этой неделе российская теннисистка успешно выступила на турнире W80 в Ле-Нёбуре (Франция). Россиянка, имевшая седьмой номер посева, в полуфинале расправилась с 26-летней француженкой Фионой Ферро (5): 7:5, 7:5. В решающем матче турнира соперницей Алины стала 18-летняя швейцарка Селин Наэф (4). Для Корнеевой ситуация осложнялась тем, что Наэф не играла полуфинал, так как её соперница снялась до начала встречи.

Несмотря на это, наша теннисистка уверенно вошла в игру. Она в первом же гейме взяла чужую подачу, после чего, отыграв три брейк-пойнта, забрала и свой гейм — 2:0. Наэф смогла сравнять счёт, сделав брейк в четвёртом гейме, — 2:2. Ключевыми стали шестой и седьмой геймы: сперва Корнеева ушла с брейк-пойнта и не дала сопернице уйти в отрыв, а затем взяла подачу соперницы и повела 4:3 с брейком. При 5:4 Алина, подавая на сет, не отдала Наэф ни одного очка — 6:4 за 42 минуты.

Во втором сете в игре Корнеевой случился провал, хотя его вроде бы ничто не предвещало. После 1:1 Наэф выиграла четыре гейма подряд. Упорное сражение теннисистки устроили в четвёртом гейме, который швейцарка взяла лишь с пятого брейк-пойнта. Корнеева при 1:5 не в свою пользу один брейк отыграла, но следом в третий раз подряд проиграла свой гейм, и партия закончилась со счётом 6:2 в пользу её соперницы.

Алина Корнеева играет на юниорском Australian Open — 2023 Фото: Darrian Traynor/Getty Images

В третьем, решающем сете соперницы после 1:1 обменялись брейками. Корнеева, взяв чужую подачу, не смогла удержать свою, и счёт стал 2:2. После такого Наэф имела шанс дожать россиянку. В шестом гейме швейцарка оформила ещё один брейк, который мог оказаться определяющим, — 4:2. Но при 5:3 Селин не смогла подать на титул: Алина реализовала первый же брейк-пойнт, а затем забрала свой гейм и сравняла счёт — 5:5!

Взяв ещё по гейму на подаче, соперницы стали играть тай-брейк, который должен был определить судьбу титула. Наэф повела 5:1, но после перехода Корнеева выправила положение: 5:5! Затем россиянка дважды выходила на матчбол, но не воспользовалась своими шансами. А вот швейцарка с первой же попытки добилась своей цели — 4:6, 6:2, 7:6 (9:7) за 2 часа 20 минут.

Вот так Корнеева не смогла завоевать свой четвёртый трофей на взрослых турнирах. До этого она трижды брала титулы на взрослых соревнованиях. В сентябре прошлого года россиянка завоевала трофей на турнире W15 в Касабланке (Марокко), в марте одержала победу на W60 в Претории (ЮАР), ну а затем был уже упоминавшийся титул W100 в Португалии.

Кроме того, благодаря своему в целом успешному выступлению в Ле-Нёбуре Корнеева дебютирует в топ-200 рейтинга WTA. Юная спортсменка окажется на 186-й строчке в мировой классификации. И теперь сможет по рейтингу попадать в квалификации взрослых «Шлемов».

Параллели с Андреевой

Само собой, Корнеевой сложно уйти от сравнений с Миррой Андреевой, которую она обыграла на юниорском AO. Но Алину, по её словам, это не смущает. «Раздражают ли параллели с Миррой? Нет (улыбается). Наоборот, мне это нравится. Потому что девочки из одной страны, одного года, идут с детства. Это прикольно. Без соперничества нет спорта.

Общаемся ли? Сейчас тяжело – не поднимаем тему тенниса в разговорах. Но всегда поздравляем друг друга с победами. Иногда переписываемся: спросим, как дела. С моей стороны ревности нет. Не знаю, как с её. Потому что мне это нравится. Мы друг друга подталкиваем. Я очень рада её успехам. Но сейчас такой возраст, что следить за тем, где она, а где я, не хочу. Думаю о своих турнирах.

Хочу ли видеть наше с Миррой соперничество? Не хочу загадывать, но было бы очень круто!» — говорила она в интервью «Чемпионату» в августе.

Андреева, ныне 57-я ракетка мира, уже навела шороху на взрослых «Шлемах»: третий круг «Ролан Гаррос», 1/8 финала Уимблдона. Действительно, будет круто, если Корнеева подтянется к ней по результатам!