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Опубликован обновлённый рейтинг Чемпионской гонки ATP, в топ-10 — без изменений

Опубликован обновлённый рейтинг Чемпионской гонки ATP, в топ-10 — без изменений
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Сегодня, 18 сентября, был опубликован обновлённый рейтинг Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Изменений в первой десятке не произошло, позиции российских теннисистов в пределах топ-100 остались прежними. Участие в Итоговом турнире ATP, который пройдёт с 12 по 19 ноября в Турине, себе обеспечили серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас и россиянин Даниил Медведев.

Чемпионская гонка ATP

1. Новак Джокович (Сербия) — 8945 очков
2. Карлос Алькарас (Испания) — 8175
3. Даниил Медведев (Россия) — 6590
4. Янник Синнер (Италия) — 4365
5. Андрей Рублёв (Россия) — 3640
6. Стефанос Циципас (Греция) — 3570
7. Хольгер Руне (Дания) — 3055
8. Александр Зверев (Германия) — 3030
9. Тэйлор Фритц (США) — 3010
10. Каспер Рууд(Норвегия) — 2625

14. Карен Хачанов (Россия) — 1910
51. Аслан Карацев (Россия) — 793
52. Роман Сафиуллин (Россия) — 792
79. Александр Шевченко (Россия) — 620
98. Павел Котов (Россия) — 517

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