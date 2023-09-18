Экс-тренер Агасси сравнил Шелтона с Кирьосом

Бывший тренер Андре Агасси австралиец Даррен Кэхилл сравнил Бена Шелтона с Ником Кирьосом, поскольку, по его мнению, 20-летний американец обладает индивидуальностью, которая привлекает внимание.

На пути к полуфиналу US Open – 2023 Бен Шелтон неоднократно «‎повесил трубку» во время празднования своих побед на корте, однако в полуфинале уже Новак Джокович изобразил празднование американца после победы над ним.‎

«Он как Кирьос, неважно, нравится он вам или вы его ненавидите. В туре он приносит что-то новое, и люди будут выходить, покупать билеты и смотреть, как играют эти ребята. И Бен доставляет настоящую радость в том, что он делает на площадке, ему не страшно, ему всё равно, с кем играть.

Я его люблю, думаю, тот факт, что Новак немного иронично отпраздновал, был потрясающим. Вы не можете иметь в туре роботов, вы не можете иметь в туре людей без личности», — сказал Кэхилл.