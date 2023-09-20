Евгений Донской не смог пробиться в основную сетку турнира ATP-250 в Чэнду

234-я ракетка мира российский теннисист Евгений Донской потерпел поражение в финале квалификации хардового турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). Соперником россиянина в этом матче был австралийский теннисист Филип Секулич (325-й в рейтинге ATP).

Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:2 в пользу австралийца. Матч продлился 2 часа 16 минут. Секулич шесть раз подал навылет, сделал три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Донского три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Ранее в основную сетку турнира в Чэнду вышли российские теннисисты Павел Котов, Алибек Качмазов и Роман Сафиуллин.

Напомним, хардовый турнир в Чэнду проходит с 20 по 26 сентября.