Евгений Донской не смог пробиться в основную сетку турнира ATP-250 в Чэнду
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234-я ракетка мира российский теннисист Евгений Донской потерпел поражение в финале квалификации хардового турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). Соперником россиянина в этом матче был австралийский теннисист Филип Секулич (325-й в рейтинге ATP).
Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:2 в пользу австралийца. Матч продлился 2 часа 16 минут. Секулич шесть раз подал навылет, сделал три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Донского три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.
Ранее в основную сетку турнира в Чэнду вышли российские теннисисты Павел Котов, Алибек Качмазов и Роман Сафиуллин.
Напомним, хардовый турнир в Чэнду проходит с 20 по 26 сентября.
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