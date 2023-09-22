Линетт вышла в финал турнира WTA-250 в Гуанчжоу, уверенно обыграв Путинцеву

Польская теннисистка Магда Линетт, 27-я ракетка мира, уверенно вышла в финал хардового турнира категории WTA-250 в Гуанчжоу (Китай). В полуфинале спортсменка в двух сетах обыграла 81-ю ракетку мира из Казахстана Юлию Путинцеву. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Матч теннисисток продолжался 1 час 16 минут. По ходу встречи Магда Линетт выполнила три эйса, реализовала три брейк-пойнта из шести и спасла все три брейк-пойнта соперницы. Также на счету каждой из спортсменок по две двойные ошибки.

В финале Магда Линетт, первая сеяная турнира, сыграет с победительницей матча Гретье Миннен (68, Бельгия) и Сиюй Ван (88, Китай). Соперница польской теннисистки определится в пятницу, 22 сентября, днём.