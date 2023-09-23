Андрей Рублёв проведёт первый одиночный матч во 2-й игровой день Кубка Лэйвера — 2023

Российский теннисист Андрей Рублёв сыграет за команду Европы в одиночном разряде с американцем Тейлором Фритцем, который представляет сборную мира. Встреча состоится сегодня, 23 сентября. Начало матча — чуть позже 23:00 мск.
Кубок Лэйвера — 2023. Второй игровой день
Дневная сессия. Около 23:00 по московскому времени
Андрей Рублёв (команда Европы) — Тейлор Фритц (команда мира)
Каспер Рууд (команда Европы) — Томми Пол (команда мира)
Вечерняя сессия. Около 5:00 по московскому времени
Хуберт Хуркач (команда Европы) — Фрэнсис Тиафо (команда мира)
Хуберт Хуркач/Гаэль Монфис (команда Европы) — Феликс Оже-Альяссим/Бен Шелтон (команда мира)
Напомним, Кубок Лэйвера — 2023 проходит в Ванкувере (Канада) с 22 по 24 сентября. После четырёх игр со счётом 4:0 лидирует сборная мира.
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