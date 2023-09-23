Павел Котов в трёх сетах проиграл Александру Звереву на турнире ATP-250 в Чэнду

106-я ракетка мира 24-летний российский теннисист Павел Котов не сумел пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай), призовой фонд которого составил $ 1 152 805.

В матче второго круга Котов (Q) со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 1:6 проиграл олимпийскому чемпиону 2020 года в одиночном разряде, 10-й ракетке мира немцу Александру Звереву (1). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 27 минут. Котов четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Зверева восемь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

За выход в полуфинал турнира в Чэнду Зверев сразится с 47-й ракеткой мира сербом Миомиром Кецмановичем (7).