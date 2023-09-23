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Павел Котов в трёх сетах проиграл Александру Звереву на турнире ATP-250 в Чэнду

Павел Котов в трёх сетах проиграл Александру Звереву на турнире ATP-250 в Чэнду
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106-я ракетка мира 24-летний российский теннисист Павел Котов не сумел пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай), призовой фонд которого составил $ 1 152 805.

В матче второго круга Котов (Q) со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 1:6 проиграл олимпийскому чемпиону 2020 года в одиночном разряде, 10-й ракетке мира немцу Александру Звереву (1). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 27 минут. Котов четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Зверева восемь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

За выход в полуфинал турнира в Чэнду Зверев сразится с 47-й ракеткой мира сербом Миомиром Кецмановичем (7).

Чэнду. 2-й круг
23 сентября 2023, суббота. 13:10 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 5 		6 1
         
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов
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