Андрей Рублёв уступил Фритцу в первом матче второго дня Кубка Лэйвера

Российский теннисист Андрей Рублёв, представляющий сборную Европы, начал второй соревновательный день Кубка Лэйвера поединком с представителем сборной мира американцем Тейлором Фритцем. Матч, длившийся 1 час 30 минут, завершился победой Фритца 6:2, 7:6 (7:3). Таким образом, счёт в общем противостоянии 6:0 в пользу сборной мира.
|1
|2
|3
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|6 3
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|7 7
Напомним, Кубок Лэйвера, проходящий в Ванкувере (Канада), является выставочным командным турниром, в котором между собой встречаются сборная Европы и сборная мира. Программа каждого из трёх игровых дней включает в себя три одиночных матча и один парный. Для поддержания интереса в первый день за победу начисляется одно очко, во второй — два, в третий — три.
В оставшихся матчах второго дня норвежец Каспер Рууд (команда Европы) играет против американца Томми Пола (команда мира), поляк Хуберт Хуркач (команда Европы) встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо (команда мира), а в парной встрече Хуберт Хуркач и Гаэль Монфис (команда Европы) сразятся с Феликсом Оже-Альяссимом и Беном Шелтоном (команда мира).
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