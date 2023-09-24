Андрей Рублёв уступил Фритцу в первом матче второго дня Кубка Лэйвера

Российский теннисист Андрей Рублёв, представляющий сборную Европы, начал второй соревновательный день Кубка Лэйвера поединком с представителем сборной мира американцем Тейлором Фритцем. Матч, длившийся 1 час 30 минут, завершился победой Фритца 6:2, 7:6 (7:3). Таким образом, счёт в общем противостоянии 6:0 в пользу сборной мира.

Напомним, Кубок Лэйвера, проходящий в Ванкувере (Канада), является выставочным командным турниром, в котором между собой встречаются сборная Европы и сборная мира. Программа каждого из трёх игровых дней включает в себя три одиночных матча и один парный. Для поддержания интереса в первый день за победу начисляется одно очко, во второй — два, в третий — три.

В оставшихся матчах второго дня норвежец Каспер Рууд (команда Европы) играет против американца Томми Пола (команда мира), поляк Хуберт Хуркач (команда Европы) встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо (команда мира), а в парной встрече Хуберт Хуркач и Гаэль Монфис (команда Европы) сразятся с Феликсом Оже-Альяссимом и Беном Шелтоном (команда мира).