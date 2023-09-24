Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв уступил Фритцу в первом матче второго дня Кубка Лэйвера

Андрей Рублёв уступил Фритцу в первом матче второго дня Кубка Лэйвера
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв, представляющий сборную Европы, начал второй соревновательный день Кубка Лэйвера поединком с представителем сборной мира американцем Тейлором Фритцем. Матч, длившийся 1 час 30 минут, завершился победой Фритца 6:2, 7:6 (7:3). Таким образом, счёт в общем противостоянии 6:0 в пользу сборной мира.

Кубок Лэйвера. Финал
23 сентября 2023, суббота. 23:20 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 3
6 		7 7
         
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

Напомним, Кубок Лэйвера, проходящий в Ванкувере (Канада), является выставочным командным турниром, в котором между собой встречаются сборная Европы и сборная мира. Программа каждого из трёх игровых дней включает в себя три одиночных матча и один парный. Для поддержания интереса в первый день за победу начисляется одно очко, во второй — два, в третий — три.

В оставшихся матчах второго дня норвежец Каспер Рууд (команда Европы) играет против американца Томми Пола (команда мира), поляк Хуберт Хуркач (команда Европы) встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо (команда мира), а в парной встрече Хуберт Хуркач и Гаэль Монфис (команда Европы) сразятся с Феликсом Оже-Альяссимом и Беном Шелтоном (команда мира).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android